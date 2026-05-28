Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los vecinos de La Luz, contra Málaga WagenSeguridad en el Hotel IbisJuicio en Málaga al sacerdote acusado de agresión sexualGerente rondeña del PSOE, imputadaCalendario escolar 2026/27Mafia siciliana en MarbellaLa mejor ensaladilla rusa de MálagaClasificación del Málaga CF
instagramlinkedin

Sanidad

El Clínico de Málaga reconoce a los 33 residentes que finalizan su especialidad

El hospital ha celebrado un acto de despedida para los residentes que han completado su formación en Medicina, Farmacia y Psicología durante los últimos cuatro años

Un total de 33 nuevos residentes finalizan su especialidad en el Hospital Clínico de Málaga

Un total de 33 nuevos residentes finalizan su especialidad en el Hospital Clínico de Málaga / L.O.

La Opinión

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha despedido a una nueva promoción de residentes que acaba de finalizar su etapa formativa en el centro. En total, 33 nuevos especialistas sanitarios han completado su residencia en el complejo hospitalario, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

La promoción está formada por 27 especialistas en Medicina, cuatro en Farmacia y dos en Psicología, que han desarrollado su periodo de formación durante los últimos cuatro años en distintas áreas y servicios del hospital.

Acto de despedida en el Clínico

La dirección del centro ha organizado un acto de homenaje y despedida en el que los nuevos especialistas recibieron sus diplomas, acompañados por sus tutores y por responsables de las unidades en las que han realizado su residencia.

El acto estuvo presidido por la directora médica del hospital, Luciana Jiménez, junto a la subdirectora de Calidad, Investigación, Evaluación y Formación, Lourdes Raya, y los subdirectores médicos asistenciales Borja Delgado y Alejandro Pérez Cabeza.

También participaron los responsables del área de personal, José Miguel Valenzuela y Marcos Serrano, en un encuentro conducido por el jefe de Estudios de la unidad de Docencia EIR y especialista en Cardiología, Fernando Cabrera Bueno.

Reconocimiento a una nueva etapa profesional

Durante la ceremonia, la directora médica trasladó su agradecimiento y reconocimiento a los nuevos especialistas por el trabajo desarrollado durante su etapa de residencia en el Hospital Clínico de Málaga, además de desearles éxito en la nueva etapa profesional que comienzan ahora.

El acto contó también con las intervenciones del jefe de servicio de Otorrinolaringología, Óscar Cazorla, y del residente recién finalizado y ya especialista en Dermatología, Samuel Corral, que pronunciaron sendos discursos de despedida.

Noticias relacionadas y más

Con este reconocimiento, el Clínico pone fin a una etapa formativa para estos 33 profesionales sanitarios, que se incorporan ahora al sistema sanitario tras completar su especialización en uno de los principales hospitales universitarios de Málaga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
  2. La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
  3. El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
  4. Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
  5. El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios
  6. La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
  7. La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá
  8. El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios

El Clínico de Málaga reconoce a los 33 residentes que finalizan su especialidad

El Clínico de Málaga reconoce a los 33 residentes que finalizan su especialidad

Nueva base del 061 en la barriada de La Roca

Nueva base del 061 en la barriada de La Roca

Gran despliegue de la Policía Nacional en Álora

Gran despliegue de la Policía Nacional en Álora

El proyecto de Lagoom Living para levantar 91 VPO de alquiler general en Málaga: así serán los bloques en obra en el Distrito Universidad

El proyecto de Lagoom Living para levantar 91 VPO de alquiler general en Málaga: así serán los bloques en obra en el Distrito Universidad

Cómo solicitar una VPO de Lagoom Living en Málaga: requisitos, ingresos y plazo para optar a una de las 91 viviendas protegidas en el Distrito Universidad

Cómo solicitar una VPO de Lagoom Living en Málaga: requisitos, ingresos y plazo para optar a una de las 91 viviendas protegidas en el Distrito Universidad

El Ayuntamiento de Málaga exige al Gobierno central más medios para frenar el narcotráfico en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga exige al Gobierno central más medios para frenar el narcotráfico en Málaga

Calendario escolar Málaga 2026/2027: estos serán los festivos, vacaciones y días sin clase

Calendario escolar Málaga 2026/2027: estos serán los festivos, vacaciones y días sin clase

El pueblo de Málaga que celebra este sábado un mercadillo solidario para ayudar a Noa, una niña con atrofia muscular espinal: habrá artesanía, talleres y música en directo

El pueblo de Málaga que celebra este sábado un mercadillo solidario para ayudar a Noa, una niña con atrofia muscular espinal: habrá artesanía, talleres y música en directo
Tracking Pixel Contents