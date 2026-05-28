Sanidad
El Clínico de Málaga reconoce a los 33 residentes que finalizan su especialidad
El hospital ha celebrado un acto de despedida para los residentes que han completado su formación en Medicina, Farmacia y Psicología durante los últimos cuatro años
El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha despedido a una nueva promoción de residentes que acaba de finalizar su etapa formativa en el centro. En total, 33 nuevos especialistas sanitarios han completado su residencia en el complejo hospitalario, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.
La promoción está formada por 27 especialistas en Medicina, cuatro en Farmacia y dos en Psicología, que han desarrollado su periodo de formación durante los últimos cuatro años en distintas áreas y servicios del hospital.
Acto de despedida en el Clínico
La dirección del centro ha organizado un acto de homenaje y despedida en el que los nuevos especialistas recibieron sus diplomas, acompañados por sus tutores y por responsables de las unidades en las que han realizado su residencia.
El acto estuvo presidido por la directora médica del hospital, Luciana Jiménez, junto a la subdirectora de Calidad, Investigación, Evaluación y Formación, Lourdes Raya, y los subdirectores médicos asistenciales Borja Delgado y Alejandro Pérez Cabeza.
También participaron los responsables del área de personal, José Miguel Valenzuela y Marcos Serrano, en un encuentro conducido por el jefe de Estudios de la unidad de Docencia EIR y especialista en Cardiología, Fernando Cabrera Bueno.
Reconocimiento a una nueva etapa profesional
Durante la ceremonia, la directora médica trasladó su agradecimiento y reconocimiento a los nuevos especialistas por el trabajo desarrollado durante su etapa de residencia en el Hospital Clínico de Málaga, además de desearles éxito en la nueva etapa profesional que comienzan ahora.
El acto contó también con las intervenciones del jefe de servicio de Otorrinolaringología, Óscar Cazorla, y del residente recién finalizado y ya especialista en Dermatología, Samuel Corral, que pronunciaron sendos discursos de despedida.
Con este reconocimiento, el Clínico pone fin a una etapa formativa para estos 33 profesionales sanitarios, que se incorporan ahora al sistema sanitario tras completar su especialización en uno de los principales hospitales universitarios de Málaga.
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