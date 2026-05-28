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Centro de interpretación de Torrijos

Conferencia este viernes sobre el general San Martín, el libertador ligado a Málaga

El general retirado Alejandro A. Díaz Bessone, académico del Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina, ofrecerá la charla a las 19 horas en el Centro de Interpretación José María Torrijos, en el refectorio del Carmen

Centro de Interpretación Histórico José María Torrijos de Málaga

Centro de Interpretación Histórico José María Torrijos de Málaga / La Opinión

La Opinión

El Centro de Interpretación José María de Torrijos acoge este viernes 29 de mayo, a las 19 horas, la conferencia ‘San Martín: Inicios en Málaga, retiro en Europa’, una cita organizada por el Instituto Sanmartiniano de España y la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831.

La charla correrá a cargo del general de Brigada retirado Alejandro A. Díaz Bessone, académico del Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina, que abordará la trayectoria del general José de San Martín desde sus primeros años vinculados a Málaga hasta su etapa final en Europa.

Cartel de la conferencia sobre el general José de Sanmartín.

Cartel de la conferencia sobre el general José de Sanmartín. / L.O.

El acto será presentado por Víctor Manuel Heredia, profesor del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Málaga.

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La conferencia tendrá lugar en el Centro de Interpretación José María de Torrijos, situado en el antiguo refectorio del convento carmelita de San Andrés, en El Perchel, en la Plaza de la Libertad s/n. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. La entrada es libre hasta completar el aforo.

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