Centro de interpretación de Torrijos
Conferencia este viernes sobre el general San Martín, el libertador ligado a Málaga
El general retirado Alejandro A. Díaz Bessone, académico del Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina, ofrecerá la charla a las 19 horas en el Centro de Interpretación José María Torrijos, en el refectorio del Carmen
La Opinión
El Centro de Interpretación José María de Torrijos acoge este viernes 29 de mayo, a las 19 horas, la conferencia ‘San Martín: Inicios en Málaga, retiro en Europa’, una cita organizada por el Instituto Sanmartiniano de España y la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831.
La charla correrá a cargo del general de Brigada retirado Alejandro A. Díaz Bessone, académico del Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina, que abordará la trayectoria del general José de San Martín desde sus primeros años vinculados a Málaga hasta su etapa final en Europa.
El acto será presentado por Víctor Manuel Heredia, profesor del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Málaga.
La conferencia tendrá lugar en el Centro de Interpretación José María de Torrijos, situado en el antiguo refectorio del convento carmelita de San Andrés, en El Perchel, en la Plaza de la Libertad s/n. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. La entrada es libre hasta completar el aforo.
- Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
- La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
- El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
- Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
- El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios
- La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
- La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá
- El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios