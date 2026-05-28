El cura acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres en Málaga niega los hechos y habla de “manipulación” de los vídeos

El sacerdote malagueño de 35 años acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2014 y 2018 ha negado este jueves todas las acusaciones ante la Sección Primera de la Audiencia de Málaga y ha atribuido el caso a una supuesta “manipulación” de vídeos e imágenes por parte de la mujer que presentó la denuncia y aportó el material gráfico a la causa.

El procesado, que se enfrenta a una petición de 72 años de prisión, ha sostenido que los hechos “nunca” ocurrieron y que los archivos incorporados al procedimiento no reflejan situaciones reales. “Esas imágenes no las he tomado, esos hechos no se han dado”, ha declarado durante la sesión del juicio, que comenzó el pasado lunes y encara ya su recta final.

Según ha mantenido el acusado, la denunciante no era su pareja, como ella afirmó en su declaración, sino una mujer con la que tuvo “un escarceo”. A preguntas de las partes, ha insistido en que fue ella quien habría impulsado la denuncia tras amenazarle con arruinarle la vida si no continuaba con la relación. “O me quedaba con ella o me arruinaba la vida”, ha dicho sobre esa supuesta advertencia.

Los vídeos, en el centro del juicio

Durante la vista, la fiscal ha pedido al tribunal que se exhibieran algunos de los vídeos aportados a la causa, en los que, según las acusaciones, se observa al sacerdote participando en actos sexuales con mujeres que no habrían prestado consentimiento. El acusado, sin embargo, no ha reconocido su voz, su mano, su cuerpo ni siquiera su rostro en una de las grabaciones, pese a que en las imágenes se aprecia una persona con apariencia similar.

“Aparentemente soy yo, pero esa situación no se ha dado”, ha afirmado el procesado tras ver uno de los vídeos. También ha evitado valorar si las imágenes mostraban relaciones sexuales y ha insistido en que el material “no existía” y que desconoce de dónde lo obtuvo la denunciante, cuya versión fue que encontró los archivos en un disco duro en casa del acusado.

El cura acusado presuntamente de abusar de varias mujeres en el banquillo de los acusado. / Álex Zea

“Siempre han sido consentidas”

El sacerdote ha negado igualmente haber drogado a ninguna de las cuatro mujeres para mantener relaciones sexuales con ellas. “Siempre que he mantenido relaciones con una persona han sido consentidas”, ha manifestado ante el tribunal.

Las acusaciones, tanto la Fiscalía como los abogados personados en representación de las cuatro víctimas, han mantenido sus planteamientos iniciales en esta fase final del juicio. Está previsto que este viernes se expongan los informes finales antes de que el procedimiento quede visto para sentencia.