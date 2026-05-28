Dani Pérez se despide del Ayuntamiento: "Málaga se defiende también desde Sevilla"

El portavoz del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, ha dejado oficialmente su acta de diputado en el Ayuntamiento de Málaga. Nada más comenzar el pleno correspondiente al mes de mayo, el portavoz ha leído un emotivo discurso en el que hacía un pequeño repaso sobre su andadura como concejal. Pérez pone ahora rumbo a una nueva etapa en la cámara autonómica, donde seguirá defendiendo los intereses de su provincia desde Sevilla. El Parlamento andaluz se constituirá el próximo 11 de junio.

"Hoy me voy al Parlamento de Andalucía. Podría decirlo como si fuera un ascenso, como si dejara atrás este Ayuntamiento para subir a un escenario mayor. Pero lo vivo como una continuación. Como una forma diferente de estar en el mismo sitio", ha expresado el exconcejal socialista.

"Soy un chico del barrio de Miraflores"

El barrio de Miraflores vio nacer a Daniel Pérez en mayo de 1980. Y desde entonces, ha llevado por bandera las calles que lo vieron crecer en todas sus etapas políticas. Ahora se va al Parlamento. Aunque, ha confesado, con un ojo puesto en sus vecinos. "Cuando creces en un barrio como el mío, aprendes muy pronto que la ciudad no pertenece por igual a todos", ha reivindicado. Para Pérez, ejercer la política significa entender que "hay una Málaga que se exhibe y una Málaga que trabaja".

Las raíces suelen tomar buena parte de la vida de las personas y Pérez acostumbra a tirar de las suyas para entender su profesión. "Miraflores está en mí. Los barrios de Málaga están en mí. Las vecinas que me pararon en la calle para contarme que no podían pagar el alquiler están en mí. Las peleas que no ganamos todavía están en mí", ha explicado.

"Nos hemos llamado amigos y lo hemos dicho en serio"

Las listas del PSOE a la alcaldía de Málaga han llevado dos veces el nombre de Daniel Pérez como número uno. Han sido un par de carreras de fondo en las que ha quedado segundo ante un rival anclado al poder. Destronar a De la Torre no es tarea fácil. Lo refrendan los 26 años que hace que Celia Villalobos lo ascendió a alcalde de la ciudad. Y Dani Pérez, que pocas veces ha sido llamado como Daniel Pérez, lejos de percibir una derrota, entiende los años de oposición como "un aprendizaje". Sobre todo de su adversario, el primer edil, Francisco de la Torre.

"He aprendido de un adversario que lleva veintiséis años gobernando esta ciudad y que me ha enseñado, precisamente desde la discrepancia, lo que significa tener convicción. Hemos peleado en este pleno con dureza, con honestidad, sin darnos cuartel en lo político. Y al mismo tiempo nos hemos llamado amigos. Y lo hemos dicho en serio", ha recordado el ya exconcejal.

En la que será, por ahora, su última intervención en la cámara municipal, Pérez se ha deshecho en halagos y confesiones: "Paco, este ayuntamiento ha sido mejor por tenerte. Y yo he sido mejor político por haberte tenido enfrente".