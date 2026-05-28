Macrooperación antiyihadista con detenidos en Málaga y otras cuatro provincias

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en una macrooperación antiyihadista desarrollada en varias provincias españolas, entre ellas Málaga, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación. Los arrestos se han llevado a cabo en Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid dentro de un dispositivo de la Comisaría General de Información, unidad especializada en la lucha contra el terrorismo.

Los detenidos pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional, el órgano competente en las investigaciones por terrorismo. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de los arrestados, el número exacto de registros practicados ni los delitos concretos que se les atribuyen.

La operación sitúa a Málaga en el mapa de la lucha contra el terrorismo yihadista en España. La provincia figura de forma recurrente en los balances oficiales del Ministerio del Interior, que desde 2012 contabiliza las actuaciones policiales y los detenidos por terrorismo yihadista en todo el país. En ese registro, Málaga aparece como la provincia andaluza con mayor número de operaciones y arrestos acumulados hasta el último balance disponible.

Imagen de archivo de agentes procediendo a la detención de un sospechoso de yihadismo radical / l.o.

Málaga, una provincia vigilada en el mapa del yihadismo

El último mapa oficial del Ministerio del Interior disponible antes de esta operación, actualizado a 27 de abril de 2026, recoge 15 operaciones y 17 detenidos por terrorismo yihadista en la provincia de Málaga desde 2012. La capital concentra la mayoría de esos arrestos, con 10 detenidos, y también constan detenciones en Rincón de la Victoria, Manilva, Torremolinos, Marbella y Estepona.

Ese registro no implica por sí solo la existencia de una amenaza concreta y actual en la provincia, sino que sitúa a Málaga dentro del seguimiento acumulado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo yihadista. La actividad preventiva se desarrolla tanto sobre el terreno como en el entorno digital, donde Interior ha reforzado en los últimos años la retirada de contenidos de propaganda terrorista y los canales de comunicación ciudadana sobre posibles procesos de radicalización.

A escala nacional, el Ministerio del Interior contabiliza desde 2012 un total de 452 operaciones y 788 detenidos por terrorismo yihadista. En el balance específico de 2026, actualizado también a 27 de abril, Interior situaba en 27 las operaciones y en 37 los detenidos por yihadismo en España.

La colaboración ciudadana es una herramienta clave en la lucha contra el yihadismo. / Pablo García

Qué puede hacer un ciudadano ante indicios de radicalización

La colaboración ciudadana es una herramienta clave en la prevención del terrorismo. El Ministerio del Interior recomienda contactar con la Policía Nacional a través del 091 o con la Guardia Civil mediante el 062 si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con terrorismo.

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Interior también dispone de la aplicación AlertCops, que permite comunicar situaciones de riesgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y del canal Stop Radicalismos, gestionado por el Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización del CITCO, para trasladar información sobre posibles procesos de radicalización violenta.