Expertos abordan en Málaga el deterioro cognitivo asociado al párkinson

La Asociación Párkinson Málaga celebra este jueves, a las 17.00 horas, una mesa redonda sobre el deterioro cognitivo asociado al párkinson, uno de los aspectos de la enfermedad que más preocupa a pacientes y familiares.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Hospital Regional Universitario de Málaga, en la avenida de Carlos Haya, y estará abierto a toda la ciudadanía. La jornada reunirá a profesionales de la Neurología, la Neuropsicología y la Psicología con el objetivo de ofrecer información práctica, recursos y herramientas para afrontar mejor los efectos de la enfermedad en el día a día.

El deterioro cognitivo es un síntoma no motor frecuente en el párkinson y puede afectar a funciones como la atención, la memoria, la planificación o las llamadas funciones ejecutivas. Su impacto en la calidad de vida de los pacientes hace que sea uno de los ámbitos que más interés despierta entre afectados, cuidadores y familiares.

Mesa redonda de expertos en Párkinson

La mesa redonda contará con la participación de Carlos Madrid, neurólogo del Hospital Virgen de las Nieves de Granada; Ignacio Rodríguez, neurólogo del Hospital Regional de Málaga; Luis Muñoz, neuropsicólogo del mismo centro; y Celeste González, psicóloga de la Asociación Párkinson Málaga.

La sesión estará moderada por Lucía García, neuróloga y subdirectora del centro, y será presentada por Pedro Serrano, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Con esta iniciativa, la Asociación Párkinson Málaga busca reforzar la dimensión social y divulgativa en torno a la enfermedad, acercando a la población los avances, tratamientos y estrategias que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.