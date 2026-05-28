Encuentro
Expertos abordan en Málaga el deterioro cognitivo asociado al párkinson
La Asociación Párkinson Málaga organiza este jueves una mesa redonda abierta a la ciudadanía en el Hospital Regional para dar claves a pacientes y familias
La Asociación Párkinson Málaga celebra este jueves, a las 17.00 horas, una mesa redonda sobre el deterioro cognitivo asociado al párkinson, uno de los aspectos de la enfermedad que más preocupa a pacientes y familiares.
El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Hospital Regional Universitario de Málaga, en la avenida de Carlos Haya, y estará abierto a toda la ciudadanía. La jornada reunirá a profesionales de la Neurología, la Neuropsicología y la Psicología con el objetivo de ofrecer información práctica, recursos y herramientas para afrontar mejor los efectos de la enfermedad en el día a día.
El deterioro cognitivo es un síntoma no motor frecuente en el párkinson y puede afectar a funciones como la atención, la memoria, la planificación o las llamadas funciones ejecutivas. Su impacto en la calidad de vida de los pacientes hace que sea uno de los ámbitos que más interés despierta entre afectados, cuidadores y familiares.
Mesa redonda de expertos en Párkinson
La mesa redonda contará con la participación de Carlos Madrid, neurólogo del Hospital Virgen de las Nieves de Granada; Ignacio Rodríguez, neurólogo del Hospital Regional de Málaga; Luis Muñoz, neuropsicólogo del mismo centro; y Celeste González, psicóloga de la Asociación Párkinson Málaga.
La sesión estará moderada por Lucía García, neuróloga y subdirectora del centro, y será presentada por Pedro Serrano, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional Universitario de Málaga.
Con esta iniciativa, la Asociación Párkinson Málaga busca reforzar la dimensión social y divulgativa en torno a la enfermedad, acercando a la población los avances, tratamientos y estrategias que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.
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