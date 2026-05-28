Málaga confirma sus fiestas locales para 2027: el 19 de agosto y el 8 de septiembre

El calendario laboral de Málaga para 2027 ya cuenta con sus dos fiestas locales. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves que los días festivos propios de la ciudad sean el 19 de agosto y el 8 de septiembre, dos fechas con un marcado peso histórico y religioso en la capital.

La primera jornada está vinculada a la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla, mientras que el 8 de septiembre coincide con la festividad de Nuestra Señora de la Victoria, patrona de la ciudad.

Festivos locales de Málaga en 2027

Con esta aprobación plenaria, los malagueños ya pueden marcar en el calendario las dos jornadas no laborables de carácter local para 2027:

19 de agosto , por la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla.

, por la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla. 8 de septiembre, por la festividad de Nuestra Señora de la Victoria.

Estos días se suman a los festivos laborales aprobados por la Junta de Andalucía para 2027, que incluyen el 1 y 6 de enero, el 1, 25 y 26 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre y el 6, 8 y 25 de diciembre.

De esta forma se vuelve a confirmar el 19 de agosto como festivo local, algo que lleva pasando casi de forma ininterrumplida desde 1989, cuando se conmemoraron los 500 años de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Hasta entonces era el 18 de junio, día de los Santos Patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula.

El calendario laboral de Málaga para 2027 toma forma

La decisión del Ayuntamiento permite completar la parte local del calendario laboral de Málaga en 2027, una referencia clave tanto para trabajadores como para empresas, centros educativos, comercios y actividades vinculadas a la hostelería y los servicios.

La elección del 19 de agosto mantiene el vínculo con una fecha histórica para la ciudad, ya que fue el día en que los Reyes Católicos tomaron la ciudad y es por eso que la Feria de Málaga se celebra en esas fechas. El 8 de septiembre, en cambio, vuelve a situar como festivo local el día de la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, una jornada especialmente señalada en la agenda religiosa y social de la capital.