Sucesos
Gran despliegue de la Policía Nacional en Álora
Un gran operativo trabaja desde primera hora de la mañana en torno a una vivienda del barrio de El Puente y en una nave del polígono La Molina
Un gran despliegue policial ha sorprendido desde primera hora de la mañana a los vecinos del municipio malagueño de Álora, donde agentes de distintas unidades de la Policía Nacional están actuando en al menos dos zonas del pueblo. Fuentes consultadas por La Opinión sitúan el operativo en la barriada El Puente, situado en el lado sur del río Guadalhorce, y en el polígono La Molina, localizado al noreste de la localidad. Ambas ubicaciones están a kilómetro y medio de distancia entre sí a través de la carretera A-343.
Guías caninos
Las fuentes consultadas aseguran que la mayor presencia policial ha girado en torno a una vivienda vinculada a un pequeño comercio de alimentación de El Puente y en una nave del recinto empresarial. En ambos puntos se han concentrado agentes uniformados y de paisano y los perros de Guías Caninos. En la zona también han estado presentes agentes de la Guardia Civil, aunque fuentes de este cuerpo han señalado que esa presencia no está vinculada a la investigación.
- Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
- La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
- El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
- Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
- El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios
- La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
- La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá
- El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios