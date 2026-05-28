Gran despliegue de la Policía Nacional en Álora

Un gran despliegue policial ha sorprendido desde primera hora de la mañana a los vecinos del municipio malagueño de Álora, donde agentes de distintas unidades de la Policía Nacional están actuando en al menos dos zonas del pueblo. Fuentes consultadas por La Opinión sitúan el operativo en la barriada El Puente, situado en el lado sur del río Guadalhorce, y en el polígono La Molina, localizado al noreste de la localidad. Ambas ubicaciones están a kilómetro y medio de distancia entre sí a través de la carretera A-343.

Guías caninos

Las fuentes consultadas aseguran que la mayor presencia policial ha girado en torno a una vivienda vinculada a un pequeño comercio de alimentación de El Puente y en una nave del recinto empresarial. En ambos puntos se han concentrado agentes uniformados y de paisano y los perros de Guías Caninos. En la zona también han estado presentes agentes de la Guardia Civil, aunque fuentes de este cuerpo han señalado que esa presencia no está vinculada a la investigación.