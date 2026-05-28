Lagoom Living y el IMV abren la convocatoria para otras 91 VPO de alquiler en el Distrito Universidad en Málaga: estos son los plazos y requisitos para los solicitantes

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicará mañana viernes 29 de mayo las bases de la convocatoria para la selección de personas adjudicatarias de 91 viviendas protegidas en alquiler en régimen general en el sector Universidad en Málaga capital, promovidas en colaboración público-privada por la gestora de inversión inmobiliaria Lagoom Living y el Ayuntamiento de Málaga en la parcela R15 del sector Universidad. Las viviendas, con garaje y trastero, tienen dos dormitorios y el alquiler oscila entre los 508 los 512 euros mensuales más gastos, según han explicado este jueves los promotores del proyecto residencial.

Tras el lanzamiento el pasado mes de marzo de la primera fase del proyecto, correspondiente a la parcela R3, que superó las 7.000 solicitudes registradas, Lagoom Living clanza ahora otras 91 viviendas (cinco de llas adaptadas para personas con movilidad reducida) de un proyecto global que contempla un total de 530 viviendas destinadas a alquiler asequible en Málaga. La nueva promoción está formada por dos bloques residenciales de planta baja más cinco alturas. Cada vivienda contará además con plaza de garaje y trastero vinculados.

Con una superficie útil de unos 70 metros cuadrados, Lagoom Living afirma que las viviendas han sido diseñadas bajo un modelo residencial "moderno, eficiente y pensado para favorecer la calidad de vida de los futuros inquilinos". El complejo dispone de piscina, zonas ajardinadas, juegos infantiles y gimnasio exterior, además de siete locales comerciales y 46 plazas de garaje adicionales.

A las rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad. En todas las viviendas la renta de alquiler supone 5,54 euroso por metro cuadrado y mes. En el caso de los aparcamientos y trasteros la cifra es de 3,75 euros por metro cuadrado y mes.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP a partir de mañana viernes y a partir del lunes, en la web del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y de Lagoom Living. El plazo para la inscripción para poder optar a ser adjudicatario de alguna de estas 91 viviendas se abrirá el próximo 8 de junio a las 00.00 horas a través de la web del IMV. Este plazo permanecerá abierto hasta a las 23:59 horas del día 26 de junio 2026.

"Se trata de una de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de cuatro suelos de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero, concurso del que resultó adjudicataria esta promotora para la construcción de 530 VPO en alquiler. La construcción de estas viviendas se corresponde con la segunda fase de desarrollo del sector en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en cuatro promociones, tres de ellas en construcción y una ya finalizada", ha detallado este jueves el Ayuntamiento.

Lagoom Living está contruyendo viviendas en alquiler asequible de VPO en el Distrito Universidad de Málaga capital / L. O.

Cabe recordar que el pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso.

Esta subvención supone 25.647.288 euros que proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation; por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living con fondos propios y financiación otorgada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,3 millones.

¿Cuáles son los requisitos para optar a estas viviendas protegidas de Lagoon Living?

1. No ser titular de pleno dominio de alguna otra vivienda protegida o libre ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en el momento de la presentación de la solicitud. Esta condición se deberá mantener en la fecha de la firma del documento de adjudicación conforme a lo establecido en la legislación vigente.

2. La vivienda que se adjudique tiene que constituir residencia habitual y permanente de la unidad familiar solicitante y ser ocupada dentro de los plazos legalmente establecidos.

3. El solicitante deberá acreditar un período mínimo de un año de empadronamiento ininterrumpido en el municipio de Málaga, computado inmediatamente antes de la fecha de presentación de la solicitud.

4. Tener presentada la solicitud como demandante de vivienda protegida en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio de Málaga en el momento de presentar la solicitud, manteniendo dicha solicitud, al menos, hasta la formalización del contrato de arrendamiento, conforme a la situación real de la unidad familiar o de convivencia y sus ingresos.

5. Que la unidad familiar o de convivencia cumpla los ingresos mínimos exigidos y no supere el límite máximo de ingresos aplicable a la promoción, fijado en 2,5 veces el IPREM, conforme a la calificación de las viviendas y a la normativa de vivienda protegida.

6. Como requisito de solvencia, se establece que el importe de la renta anual a abonar no exceda del 30% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

Los solicitantes tienen que acreditar unos ingresos mínimos por unidad familiar o de convivencia del año fiscal vencido de 23.500 euros anuales para acceder a las 91 viviendas y unos ingresos máximos por unidad familiar o de convivencia equivalentes a 2,5 veces el IPREM, teniendo en cuenta los coeficientes correctores contemplados por normativa.

Estos criterios quedan aplicados quedan de la siguiente manera:

Ingresos máximos para 1 miembro: 24.418,60 euros.

Ingresos máximos para 2 miembros: 32.307,69 euros.

Ingresos máximos para 3 miembros o más: 32.307,69 euros.

A efectos del procedimiento de selección mediante sorteo, se conformarán los siguientes listados de solicitudes admitidas:

Listado base numerado de solicitudes correspondiente a 86 viviendas de dos dormitorios.

Listado base numerado de solicitudes correspondiente a cinco viviendas adaptadas de dos dormitorios, que se formará a partir de los siguientes grupos de prioridad: personas usuarias de silla de ruedas; personas con movilidad reducida; y personas con otras discapacidades.

La asignación de las viviendas adaptadas se realizará respetando el orden de prioridad entre los grupos indicados anteriormente.

7. No encontrarse incurso el solicitante ni ninguno de los miembros de su unidad familiar o de convivencia en una situación de conflicto de intereses en los términos definidos en la cláusula cuarta de las bases de la convocatoria. A estos efectos, deberán declarar, mediante declaración responsable, que no mantienen relaciones personales, profesionales, mercantiles o económicas que puedan comprometer o aparentar comprometer la objetividad e imparcialidad del proceso de adjudicación. La concurrencia de posibles situaciones de conflicto de intereses será objeto de valoración conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación, pudiendo dar lugar, en su caso, a la exclusión del procedimiento cuando se aprecie que afecta de manera relevante a la imparcialidad del mismo.

Condiciones para la adjudicación de las viviendas protegidas de Lagoom Living

1. La adjudicación de las viviendas se hará a la solicitud que definitivamente sea seleccionada conforme a los requisitos establecidos en las presentes bases y que cumplan con la legislación vigente de vivienda protegida. Estas condiciones deben mantenerse durante todo el proceso de selección y adjudicación.

2. Solamente se admitirá una solicitud por solicitante. Las personas físicas mayores de edad incluidas en la solicitud no podrán presentar, en ningún caso, otra solicitud para esta oferta. En el supuesto en que se produjera duplicidad de solicitudes, la última presentada se considerará la solicitud vinculante, careciendo de efectos las presentadas con anterioridad.

3. Las viviendas, según su tipología, podrán ser asignadas a los solicitantes teniendo en cuenta las siguientes consideraciones sobre su unidad de convivencia:

a. Viviendas de dos dormitorios para unidades familiares o de convivencia compuestas por un máximo de cuatro miembros.

b. Viviendas adaptadas de dos dormitorios para unidades familiares o de convivencia compuestas por un máximo de cuatro miembros donde alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades.

4. Para la asignación de las viviendas adaptadas se realizarán tres bloques en función de los siguientes listados: usuarios de sillas de ruedas, movilidad reducida y otras discapacidades. En esa línea, la prioridad en la asignación de las viviendas adaptadas en primer lugar los usuarios de sillas de ruedas, en segundo lugar, movilidad reducida y en tercer lugar otras discapacidades.

¿Cómo se presentan las solicitudes ante el IMV para optar a las viviendas protegidas en alquiler de Lagoom?

La presentación de las solicitudes se realizará ante el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, mediante el modelo normalizado de declaración responsable facilitado para la presente convocatoria, a través de los medios que dicho organismo habilite al efecto, incluido, en su caso, el registro electrónico o trámite habilitado en la sede electrónica municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a computar desde la publicación del anuncio de la convocatoria en la web del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga y en la web de Lagoom Living.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el IMV elaborará un listado provisional de solicitudes presentadas de la presente convocatoria, que será publicado en su página web y en la del Superficiario.

Una imagen de las VPO que Lagoom construye en su proyecto Distrito Universidad, que constará de 530 viviendas. / La Opinión

Plazo de alegaciones

A partir del día siguiente a su publicación, se abrirá un plazo de cinco días hábiles en el que se podrán presentar alegaciones al mismo. Durante dicho plazo las personas incluidas en el listado provisional podrán solicitar la corrección o actualización de datos, siempre que se trate de errores materiales o de información no esencial.

Una vez finalizado el plazo de alegaciones al listado provisional de solicitudes presentadas y resueltas, en su caso, las mismas, el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga aprobará y publicará el listado definitivo de solicitudes, incluyendo el número de orden aleatorio asignado a cada solicitud, que será utilizado en el posterior procedimiento de sorteo previsto en las presentes bases.

Únicamente las solicitudes incluidas en dicho listado participarán en el procedimiento de selección mediante sorteo.

El procedimiento de sorteo será realizado por el Instituto Municipal de la Vivienda ante fedatario público, mediante el sistema, rutina o mecanismo que dicho organismo determine, garantizando en todo caso los principios de publicidad, igualdad, transparencia y concurrencia.