Normativa
Málaga da el primer paso para cambiar la ordenanza de apertura de establecimientos
La normativa, vigente desde 2011, se adapta a la legislación estatal, autonómica y europea para agilizar la puesta en marcha de empresas y eventos
El Ayuntamiento de Málaga ha dado el primer paso para actualizar la normativa que regula la apertura de establecimientos, actividades recreativas, espectáculos públicos, festivales y casetas de Feria en la ciudad. El Pleno municipal ha aprobado de forma inicial la nueva ordenanza.
La norma ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno del PP, el rechazo de Con Málaga y la abstención de PSOE y Vox. Su aprobación definitiva quedará pendiente del periodo de información pública y de la posterior publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.
Qué cambia con la nueva ordenanza de apertura en Málaga
El nuevo texto actualiza la regulación municipal vigente desde 2011 y pretende adaptarla a la normativa estatal, autonómica y europea. El objetivo principal es clarificar los trámites para abrir establecimientos en Málaga y ordenar los procedimientos que deben seguir empresas, autónomos y promotores de actividades.
La ordenanza regula el ejercicio de actividades mediante declaración responsable, comunicación previa y licencias de apertura, con la intención de ofrecer un marco más claro para la puesta en marcha de negocios y actividades en la ciudad.
Entre los aspectos incluidos figura también la regulación de autorizaciones para actividades ocasionales, extraordinarias y actuaciones en directo de pequeño formato, una cuestión especialmente relevante para espacios culturales, hostelería, ocio y eventos.
Festivales, espectáculos y actividades recreativas
Uno de los bloques destacados de la nueva ordenanza afecta a festivales, espectáculos públicos y actividades recreativas. El texto incorpora novedades en estos ámbitos y actualiza los sistemas de comprobación y control posterior al inicio de la actividad.
Con ello, el Ayuntamiento busca adaptar la tramitación municipal a la realidad actual del sector, en el que conviven establecimientos permanentes, eventos puntuales, actuaciones de pequeño formato y propuestas culturales o recreativas de distinta dimensión.
La norma también revisa el régimen sancionador, un apartado clave para fijar las consecuencias en caso de incumplimientos y reforzar la seguridad jurídica tanto para los titulares de actividades como para la administración municipal.
Un procedimiento específico para las casetas de la Feria de Málaga
La ordenanza incorpora además un procedimiento específico para las casetas de la Feria de Málaga. Este apartado quedará vinculado a la ordenanza propia de la Feria, de manera que la autorización y funcionamiento de estos espacios contará con una regulación adaptada a sus características.
Se trata de uno de los puntos de mayor interés práctico de la nueva normativa, ya que afecta a una de las celebraciones con mayor impacto social, económico y turístico de la ciudad.
Próximos pasos antes de la aprobación definitiva
La aprobación acordada por el Pleno es todavía inicial. La ordenanza deberá pasar ahora por el correspondiente periodo de información pública, antes de su aprobación definitiva.
Una vez completado ese trámite, la normativa tendrá que publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor en los términos que se establezcan.
Felicitación pública a un agente de la Policía Local
En la misma sesión plenaria, la Corporación municipal ha aprobado una felicitación pública al agente de la Policía Local Víctor Ternero Picón por su actuación el 29 de diciembre de 2025.
Según lo aprobado por el Pleno, el agente intervino estando fuera de servicio para asistir a una persona que se encontraba en situación de riesgo.
- Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
- La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
- El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
- Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
- El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios
- La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
- La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá
- El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios