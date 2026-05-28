Málaga da el primer paso para cambiar la ordenanza de apertura de establecimientos

El Ayuntamiento de Málaga ha dado el primer paso para actualizar la normativa que regula la apertura de establecimientos, actividades recreativas, espectáculos públicos, festivales y casetas de Feria en la ciudad. El Pleno municipal ha aprobado de forma inicial la nueva ordenanza.

La norma ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno del PP, el rechazo de Con Málaga y la abstención de PSOE y Vox. Su aprobación definitiva quedará pendiente del periodo de información pública y de la posterior publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.

Qué cambia con la nueva ordenanza de apertura en Málaga

El nuevo texto actualiza la regulación municipal vigente desde 2011 y pretende adaptarla a la normativa estatal, autonómica y europea. El objetivo principal es clarificar los trámites para abrir establecimientos en Málaga y ordenar los procedimientos que deben seguir empresas, autónomos y promotores de actividades.

La ordenanza regula el ejercicio de actividades mediante declaración responsable, comunicación previa y licencias de apertura, con la intención de ofrecer un marco más claro para la puesta en marcha de negocios y actividades en la ciudad.

Entre los aspectos incluidos figura también la regulación de autorizaciones para actividades ocasionales, extraordinarias y actuaciones en directo de pequeño formato, una cuestión especialmente relevante para espacios culturales, hostelería, ocio y eventos.

Festivales, espectáculos y actividades recreativas

Uno de los bloques destacados de la nueva ordenanza afecta a festivales, espectáculos públicos y actividades recreativas. El texto incorpora novedades en estos ámbitos y actualiza los sistemas de comprobación y control posterior al inicio de la actividad.

Con ello, el Ayuntamiento busca adaptar la tramitación municipal a la realidad actual del sector, en el que conviven establecimientos permanentes, eventos puntuales, actuaciones de pequeño formato y propuestas culturales o recreativas de distinta dimensión.

La norma también revisa el régimen sancionador, un apartado clave para fijar las consecuencias en caso de incumplimientos y reforzar la seguridad jurídica tanto para los titulares de actividades como para la administración municipal.

Un procedimiento específico para las casetas de la Feria de Málaga

La ordenanza incorpora además un procedimiento específico para las casetas de la Feria de Málaga. Este apartado quedará vinculado a la ordenanza propia de la Feria, de manera que la autorización y funcionamiento de estos espacios contará con una regulación adaptada a sus características.

Se trata de uno de los puntos de mayor interés práctico de la nueva normativa, ya que afecta a una de las celebraciones con mayor impacto social, económico y turístico de la ciudad.

Próximos pasos antes de la aprobación definitiva

La aprobación acordada por el Pleno es todavía inicial. La ordenanza deberá pasar ahora por el correspondiente periodo de información pública, antes de su aprobación definitiva.

Una vez completado ese trámite, la normativa tendrá que publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor en los términos que se establezcan.