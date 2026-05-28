Mariano Ruiz sustituirá a Dani Pérez como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga

Como ya adelantó La Opinión hace unos meses y ha podido confirmar con fuentes propias, si no hay cambios de última hora, el actual concejal del PSOE Mariano Ruiz será el sucesor de Daniel Pérez como portavoz del grupo municipal y líder de la oposición a De la Torre.

Pérez ha dejado este jueves su acta como portavoz y concejal en el Consistorio malagueño para seguir haciendo oposición al PP de Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía, donde tomará asiento el próximo 11 de junio, fecha prevista para la formación de la Mesa del Parlamento. Pérez se ha marchado del pleno municipal tras varios halagos al que fue dos veces su rival en las urnas, Francisco de la Torre, y con un discurso cercano a Málaga y a sus raíces de barrio. No podía ser de otra manera. Él no se quería marchar a Sevilla.

Las ruedas de prensa posteriores a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, cuando las urnas decidieron que Pérez sería uno de los cuatro parlamentarios de Málaga en la próxima legislatura autonómica, dejaron entrever que Pérez estaba cómodo ejerciendo oposición en su ciudad y que, quizá, le hubiera gustado una nueva revancha en las urnas el próximo año 2027. La responsabilidad de confeccionar las listas electorales recae en el secretario general del PSOE, Josele Aguilar, quien ha dejado entrever en varias ocasiones que una de sus metas profesionales sería llegar a la alcaldía de la capital.

"Ha sentado las bases del cambio en Málaga capital". Esas han sido algunas de las palabras de agradecimiento que Aguilar ha tenido esta mañana para su nuevo compañero en el Parlamento. Por lo pronto, esas "bases del cambio" las continuará Ruiz Araujo, a la espera de conocer quién liderará el remate final y peleará la hegemonía a De la Torre el próximo año. El Partido Socialista mira con buenos ojos a Josele Aguilar y él tendría la última palabra.

A contrarreloj para las municipales

La propuesta de Mariano Ruiz como líder del PSOE municipal tendrá que ser refrendada la primera semana de junio en la Ejecutiva Provincial ordinaria. A partir de ese día, tendrá un año para mostrarse fuerte en la oposición y, quizá, optar a la candidatura socialista a la alcaldía de Málaga.

Ruiz Araujo es en la actualidad concejal en el Ayuntamiento de Málaga, responsable socialista de Urbanismo y del distrito Este. También ha sido delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga y director general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. Es secretario de Estrategia y Acción Electoral del PSOE- A de Málaga y secretario general de la Agrupación Socialista de El Palo.