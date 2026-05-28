Medio siglo de promoción turística: la Costa del Sol renueva su imagen de marca

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol, germen de lo que en la actualidad es Turismo Costa del Sol, cumple este año medio siglo de vida y coincidiendo con esta efeméride el destino ha renovado su imagen de marca, que fue presentada en un acto celebrado este miércoles, que reunió a profesionales del sector, ayuntamientos e instituciones de la provincia de Málaga.

La nueva imagen es una propuesta «innovadora y llena de color» con la que se quiere reflejar la riqueza de la oferta del destino y su evolución tras estos cincuenta años de promoción de la Costa del Sol a nivel internacional. Así, apuesta por una paleta cromática amplia y dinámica que busca representar los distintos segmentos turísticos que conforman la oferta de la Costa del Sol: sol y playa, cultura, golf, gastronomía, naturaleza, MICE y turismo activo. Se trata de una marca flexible y contemporánea que refleja el carácter innovador del destino y su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del viajero, incorporando además referencias a las distintas submarcas vinculadas a la promoción turística de la provincia.

50 años llevando Málaga y su provincia por el mundo

«Cumplimos 50 años llevando la provincia de Málaga y su Costa del Sol al mundo y lo hacemos mirando al futuro», afirmó este miércoles Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol. Asimismo, indicó que «esta nueva imagen es el reflejo de lo que somos hoy: un destino diverso, innovador y capaz de ofrecer una experiencia completa durante todo el año».

Un momento de la intervención de Francisco Salado en la gala. / l.o.

«Queríamos que los profesionales y las instituciones de nuestra provincia fueran los primeros en conocerla, para seguir creciendo juntos», explicó. «Esta marca y este destino son fruto del trabajo y esfuerzo conjunto de empresas, instituciones y profesionales que han contribuido a consolidar el posicionamiento internacional de la Costa del Sol», abundó el presidente de la Diputación.

Con esta nueva marca, Turismo Costa del Sol busca reforzar el posicionamiento de la provincia como un destino maduro, diverso y competitivo a nivel global, manteniendo su esencia mediterránea y proyectando al mismo tiempo una imagen vinculada a innovación, sostenibilidad y evolución turística, según informó la Diputación. La propuesta visual busca además adaptarse a los nuevos formatos y necesidades de comunicación en un entorno turístico cada vez más digital y globalizado.

La presentación reunió a representantes institucionales, profesionales turísticos y miembros del tejido empresarial de la provincia en un acto concebido como espacio de encuentro y celebración de la trayectoria turística de la Costa del Sol. La nueva identidad corporativa y las diferentes submarcas se incorporarán progresivamente a las distintas acciones promocionales y de comunicación desarrolladas por Turismo Costa del Sol.

Evolución

Durante estos 50 años, la Costa del Sol ha evolucionado desde un destino principalmente vacacional a una oferta turística diversificada y reconocida internacionalmente en múltiples segmentos.

La nueva imagen pretende reflejar esa evolución y la capacidad del destino para continuar adaptándose a los nuevos perfiles y motivaciones del viajero internacional.

Con esta nueva etapa, Turismo Costa del Sol informó de que continuará impulsando una estrategia de promoción basada en la diversidad, la calidad y la colaboración entre instituciones y empresarios, elementos que han marcado el desarrollo turístico de la provincia durante las últimas cinco décadas.