Así se hace la mejor ensaladilla rusa de Málaga: "El secreto está en la patata y la zanahoria cocidas en su punto exacto"

La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se sirve en los Montes de la capital. El restaurante La Minilla ha ganado el primer premio del VIII Campeonato de Málaga de Ensaladilla Rusa Trofeo Media & Chef, un certamen en el que un jurado formado por 15 expertos gastronómicos ha elegido la propuesta de Juan Fernández como la mejor de esta edición.

El triunfo llega con una receta clásica, sin artificios, pero con una idea muy clara: dejar que el producto sea el verdadero protagonista. Una ensaladilla rusa de las de siempre, cuidada al detalle y rematada con ingredientes muy malagueños.

La mejor ensaladilla rusa de Málaga está en los Montes

El restaurante La Minilla, situado en los Montes de Málaga, ha logrado imponerse con una elaboración que apuesta por la sencillez, la textura y el sabor. El autor de la receta, chef y dueño , Juan Fernández, explica que su ensaladilla "parte de una elaboración sencilla y cuidada, donde el producto es el verdadero protagonista".

Ensaladilla rusa ganadora del concurso. / La Opinión

La base de esta receta combina patata parmentine y zanahoria cocidas en su punto exacto, con el objetivo de conservar la textura y el sabor de cada ingrediente. Después, la mezcla se trabaja y se liga con una mayonesa suave y equilibrada, pensada para aportar cremosidad sin tapar el resto de sabores.

Gamba blanca de Málaga, ventresca y una mayonesa con historia familiar

Uno de los elementos que ha marcado la diferencia está en la presentación final. La ensaladilla de La Minilla se completa con gamba blanca de Málaga y ventresca de atún, dos productos que aportan frescura, delicadeza y profundidad de sabor.

Pero el detalle más personal está en la mayonesa. Juan Fernández señala: "El conjunto se culmina con una mayonesa elaborada con aceite de oliva procedente de los olivos de mi familia, un detalle que aporta identidad, carácter y un vínculo personal con mi cocina".

Ese toque familiar ha terminado de redondear una receta que ha convencido al jurado y que ya sitúa a La Minilla entre los nombres propios de la gastronomía malagueña.

Un restaurante de Málaga que también triunfó con su croqueta de salchichón

Este no es el único reconocimiento reciente para La Minilla. El restaurante ya consiguió otro premio gastronómico con su Croqueta Favorita de Málaga 2025, elaborada con salchichón de Málaga.

El establecimiento está especializado en carnes y platos tradicionales de los Montes de Málaga. Además, ofrece a sus clientes la posibilidad de cocinar la carne directamente en la mesa con la conocida experiencia de carne a la piedra.

El establecimiento está especializado en carnes y platos tradicionales de los Montes de Málaga / La Opinión

Su cocina se basa en el buen género y en productos de calidad, con carnes seleccionadas de distintos lugares de origen. El cordero y la ternera proceden de Burgos y Ávila, mientras que el porcino llega desde Cataluña.

Con este nuevo premio, La Minilla refuerza su posición como uno de esos restaurantes de Málaga que merece la pena tener en el radar: por sus carnes, por su cocina tradicional y, ahora también, por servir la mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026.