El Ministerio de Vivienda confirma la escalada de precios en Málaga en este 2026: nuevo récord y subidas de hasta el 20% en la Costa y el interior

El año 2026 está registrando nuevos récord del precio de la vivienda en la provincia de Málaga, dando continuidad a una tremenda espiral alcista del mercado inmobiliario que, de momento, no parece tener freno, pese a las advertencias de insostenibilidad lanzadas por los expertos. La provincia ha registrado en el primer trimestre de este ejercicio un aumento del 14,2% interanual en el valor de las casas (incluyendo tanto nueva como segunda mano), según los últimos datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arrojan un valor medio de 2.988 euros por metro cuadrado.

Málaga ya superó en 2024 el año pasado los precios de la burbuja inmobiliaria de 2008 (entonces se rondaron los 2.348 euros de media) y durante 2025 y ahora en este 2026 la tendencia sigue estando presidida por significativas subidas. De hecho, la provincia acumula 16 trimestres consecutivos de incremento del valor de la vivienda en el índice del Ministerio, que utiliza como fuente de información los informes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda suficiente para atender la demanda creciente, algo que según los analistas del sector está tensionando los precios, disparando el importe de las hipotecas y acrecentando las dificultades de acceso para buena parte de la población, especialmente los jóvenes.

La desorbita escalada de precios de esos últimos años se percibe de escenario de precios se observa de forma más clara echando la vista atrás. Durante la larga crisis económica que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios medios cayeron en Málaga a mínimos al entorno de los 1.450 euros durante los años 2013 y 2014. Así, el valor de la vivienda en la provincia ha subido un 106% en estos doce años desde esos mínimos. Sólo Baleares superaría en España ese porcentaje de subida (112%), quedando Madrid en tercera posición (un 104%) entre las grandes plazas inmobiliarias.

Vistas aéreas de Málaga. / Álex Zea

Málaga es la quinta provincia más cara de España tras Madrid (4.047), Baleares (3.885), Guipúzcoa (3.419), Barcelona (3.207). Málaga ha superado en los últimos años en precio medio tanto a Vizcaya (2.965) y Álava (2.500) que, tradicionalmente siempre estaban por delante de la provincia malagueña.

En España, el precio de la vivienda libre se encareció en el primer trimestre del año un 13,9% respecto al mismo periodo de 2025 y está en 2.315 euros el metro, el mayor importe de la serie histórica, según los datos del Ministerio.

La vivienda nueva en Málaga presenta la segunda mayor subida de precios en España

Por tipología, las viviendas de hasta cinco años de antigüedad (el plazo que el Ministerio dispone para diferenciar estadísticamente las viviendas nuevas de las usadas) se han encarecido en Málaga interanualmente un 16,7% hasta los 3.526 euros por metro (la segunda subida más alta de España por detrás del 17,6% de Madrid y por delante del 16,1% de Baleares, que completa el podium de mayores subidas).

Por su parte, la vivienda de más de cinco años (que corresponden a las de segunda mano) aumentó su valor un 14% hasta los 2.961 euros el metro.

Marbella, el precio de vivienda más alto, y Ronda, donde más sube

La franja litoral de Málaga presenta subidas por encima del 10% en todas las localidades mientras que el interior se detectan incrementos incluso por encima del 20% en algunos municipios como Ronda o Antequera, aunque sus rangos de precios, lógicamente, son mejores que los que se mueven en la Costa del Sol (donde hay una gran oferta de viviend de lujo): De esta forma, los incrementos porcentuales en las zonas de interior pueden alcanzar más fácilmente esas tasas en el actual escenario inmobiliario.

Vistas de la localidad malagueña de Estepona. / L. O.

Así, por municipios, los mayores precios que aparecen en el informe del Ministerio están en Marbella con 4.332 euros el metro (subida del 10,7%), Torremolinos con 3.887 euros (19,8%), Fuengirola con 3.668 (19,2%), Benalmádena con 3.760 (15%), Estepona con 3.514 (20%), Rincón de la Victoria con 3.343 (15,2%), Málaga capital con 3.240 (12,9%), Mijas con 3.235 (15,5%), Alhaurín de la Torre con 2.724 (10,2%), Vélez-Málaga con 2.558 (17,8%), Ronda con 1.683 (24,1%, la mayor tasa de subida en esta ocasión en la provincia) y Antequera con 1.564 (20,1%).