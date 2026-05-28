La ministra Elma Saiz invita desde Málaga a "dejar trabajar a la Justicia" por los presuntos casos de corrupción del PSOE y rechaza un adelanto electoral

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha invitado este jueves a "dejar trabajar a la Justicia" en los casos de presunta corrupción que azotan al Partido Socialista estas últimas semanas y ha reivindicado la importancia de colaborar con el poder para mantener "una actitud de tolerancia cero con la corrupción".

Son mensajes que la ministra ha trasladado en una atención a los medios en Málaga, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre las investigaciones judiciales en torno al PSOE que han provocado la imputación, entre otros, de la gerente del partido, Ana María Fuentes, y del exsecretario de Organización Santos Cerdán por presuntamente crear una trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el PSOE.

La ministra ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa un "plan de lucha contra la corrupción con medidas concretas" y se ha mostrado consciente de que la ciudadanía "se desafecta" y "se aleja de la política" cuando conoce casos de este tipo.

En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre los planteamientos de quienes reclaman un adelanto de la convocatoria electoral prevista para 2027, Saiz ha puesto en valor la "estabilidad" del actual Gobierno que preside Pedro Sánchez y que considera la "herramienta fundamental para hacer crecer España".

La hoja de ruta hasta 2027

Elma Saiz ha advertido que el Gobierno "tiene una hoja de ruta muy clara" que se prolongará hasta 2027, cuando está previsto que tengan lugar los próximos comicios generales. La ministra ha avisado de que desde el Ejecutivo van a trabajar para que "también después" de esa fecha sigan "teniendo la confianza de la ciudadanía" para que se pueda seguir hablando de "un país que crece"; un país en el que "se reducen las brechas de pobreza" y en el que se trabaja para "mejorar la vida de la gente".

La portavoz ha contrapuesto la "estabilidad" del Gobierno de España con la de "otros países" de su entorno y ha admitido que el Gobierno que conforman PSOE y Sumar no cuenta con mayoría absoluta en las Cortes Generales, por lo que "están buscando y tejiendo acuerdos y mayorías" con diferentes grupos políticos "siempre con el objetivo de mejorar la vida de la gente".

En esa línea, ha descrito al de Pedro Sánchez como "el Gobierno del diálogo", y ha insistido en la idea de que es el Ejecutivo que va a "seguir trabajando con la mirada puesta en 2027 y más allá, buscando la confianza de la ciudadanía", con "políticas que hacen crecer" a España con "un buen desempeño económico, rompiendo mantras".

El PP exige al PSOE de Málaga que "dé la cara" por Ana Fuentes

En medio del ruido por la presunta corrupción en el 'caso Plus Ultra' y el 'caso Leire Díez', el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido este jueves al PSOE de Málaga que "dé la cara" ante las informaciones que afectan a la exgerente socialista rondeña Ana María Fuentes. "Su silencio es cómplice del silencio de Pedro Sánchez", ha expresado.

Carmona ha recordado en un comunicado que Fuentes ha sido candidata socialista a la Alcaldía de Ronda, parlamentaria andaluza, diputada nacional por Málaga y responsable económica del PSOE en Ferraz, por lo que ha subrayado que el PSOE malagueño "no puede actuar como si este asunto no tuviera nada que ver con la provincia".

El dirigente popular ha reclamado a Josele Aguilar que comparezca públicamente y explique "qué sabía el PSOE de Málaga, desde cuándo lo sabía y por qué nadie ha asumido todavía ninguna responsabilidad política".

"Ana María Fuentes no es una desconocida para el PSOE de Málaga. Ha sido una dirigente de su casa, de su estructura y de sus listas electorales. Por eso Josele Aguilar no puede mirar hacia otro lado ni esconderse detrás de Ferraz", ha subrayado. Carmona ha señalado que los malagueños merecen "una explicación clara y urgente" sobre el papel de Ana María Fuentes y sobre si el PSOE de Málaga asumirá alguna responsabilidad política. "Málaga no merece un PSOE que sólo aparece para pedir apoyo y desaparece cuando tiene que dar explicaciones. No se puede pedir el voto con una mano y tapar los sobres con la otra", ha concluido.