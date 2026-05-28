Nueva base del 061 en la barriada de La Roca

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha puesto en marcha una nueva base en el centro de salud de La Roca, en Málaga capital, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta en la atención de urgencias y emergencias sanitarias.

La nueva instalación, que funciona desde el pasado mes de marzo, sustituye a la base que hasta ahora se encontraba en terrenos del Hospital Civil, espacio en el que está previsto ubicar el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Una ubicación estratégica para la zona este

En esta base trabaja uno de los equipos asistenciales del 061 en Málaga, integrado por personal médico, de enfermería y técnicos de emergencias sanitarias. El dispositivo cuenta con una unidad móvil medicalizada y da cobertura a la zona este de la ciudad y a municipios cercanos.

Además, las instalaciones acogen un Equipo de Coordinación Avanzada del 061, formado por un enfermero y un técnico de emergencias sanitarias. Este equipo permanece en contacto por telemedicina con el médico coordinador del centro de coordinación de urgencias y emergencias.

El delegado territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Carlos Bautista, ha visitado este jueves la nueva base junto al director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, Paco Pozo; el director del distrito Málaga Guadalhorce, Enrique Vargas; y el director del 061 en Málaga, Alejandro Salazar.

Bautista ha destacado que la nueva ubicación permite situar a los equipos del 061 en un punto “estratégico”, con mejores tiempos de respuesta hacia la zona este de Málaga, acceso a la autovía y conexión con los Montes de Málaga. Según ha señalado, esta localización permite “ajustar al máximo” los tiempos de atención ante una emergencia.

Más de 3.000 intervenciones en 2025

Durante 2025, el equipo de emergencias sanitarias del 061 ubicado en esta base ha sido movilizado para atender 3.009 situaciones de urgencia y emergencia, muchas de ellas con riesgo vital. Entre las asistencias más frecuentes se encuentran traumatismos graves, problemas cardíacos, síndromes coronarios agudos, dificultades respiratorias, accidentes cerebrovasculares y paradas cardiorrespiratorias.

Por su parte, el Equipo de Coordinación Avanzada ha atendido 2.381 casos asistenciales en lo que va de 2025, principalmente urgencias sin riesgo vital para el paciente. Solo durante el mes de abril, la UVI móvil del 061 realizó 224 servicios, mientras que el equipo de coordinación avanzada intervino en 171 asistencias.

Espacios para profesionales y vehículos sanitarios

La nueva base, situada dentro del recinto del centro de salud de La Roca, ocupa terrenos cedidos al 061 por el distrito Málaga Guadalhorce. Cuenta con área de trabajo, aseos, duchas para los profesionales sanitarios y una zona destinada al almacén y limpieza del material asistencial.

Junto a las instalaciones se ha habilitado también un espacio para el estacionamiento y carga de la UVI móvil del 061 y del vehículo del Equipo de Coordinación Avanzada.

Siete UVI móviles en la provincia

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Málaga dispone actualmente de siete UVI móviles. Tres de ellas se distribuyen por la costa oriental y occidental, con bases en San Pedro-Marbella, Fuengirola-Mijas Costa y Vélez-Málaga. Las cuatro restantes atienden la capital, junto a tres equipos de coordinación avanzada con base en San José Obrero-Barbarela, Huelin y Churriana.

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La provincia cuenta además con un equipo de traslados de pacientes críticos interhospitalarios, un vehículo de apoyo logístico para emergencias colectivas y catástrofes, y un helicóptero sanitario con base permanente en la Brica de Cártama.