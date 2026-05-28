El PTA de Málaga perdió por falta de potencia eléctrica la llegada de una fábrica de diamante sintético para chips con 1.000 millones de inversión

La saturación de la red eléctrica de la provincia de Málaga está propiciando la pérdida de inversiones empresariales y paralizando la construcción de proyectos de viviendas, según vienen denunciado en los últimos años tanto los empresarios como instituciones como la Junta de Andalucía. Un ejemplo de esta dinámica lo ha revelado el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, en el programa 'Málaga a examen' de Canal Málaga. Diamond Foundry, una empresa de diamante sintético para chips, preguntó en su momento por las opciones de venir a la tecnópolis con una inversión de 1.000 millones de euros pero descartó la posiblidad debido a que necesitaba cinco megavatios de potencia eléctrica y solo se le podía garantizar uno.

Romera ya recordó hace unos días el foro Foro Económico y Social del Mediterráneo de La Opinión de Málaga que el PTA ha perdido empresas que les han pedido cuatro o cinco megavatios. "No puede ser. Esto nunca había sido un problema, ha empezado a ocurrir y es un problema tremendo. Si no tienes luz, no tienes nada», señalaba entonces.

El proyecto de Diamond Foundry, una compañía participada por el actor Leonardo DiCaprio, ha terminado en Aragón, donde fue presentado el pasado mes de febrero por el presidente esta comunidad, Jorge Azcón. Se trata de una empresa que fabrica diamantes artificiales para destinarlos a la elaboración de obleas para chip, ya se ha descubierto que este material consume menos energía. Sin embargo, la falta de potencia de la actual red eléctrica de Málaga frustró la posibilidad que ese proyecto pudiera llegar al PTA.

"La energía es un problemón que tenemos en este momento en Málaga", ha afirmado este miércoles en el programa 'A examen' el director general del PTA, que recuerda que el nodo de Cártama, que da suministro a la tecnóplis está ya al límite de su capacidad y es el que tiene que seguir dando cobertura a los nuevos proyectos que vayan llegando. El IMEC es una excepción porque está futrua instalación ya tiene asegurada su energía a través de una subestación eléctrica propia, tal y como se explicó en su día. Sin embargo, iniciativas como el nuevo centro de datos que Saltburn Holding se proyecta en el PTA necesitarán que el tema del desafío eléctrico se resuelva.

El director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, Felipe Romera. / Álex Zea

La Junta de Andalucía y la Diputación critican el déficit eléctrico: "Es un golpe muy duro"

La Junta de Andalucía ha señalado este jueves, a raíz de conocer que se perdió el proyecto de Diamond Foundry, que se trata de "un golpe muy duro para las aspiraciones industriales y tecnológicas de nuestra provincia".

La delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Patricia Navarro, ha asegurado que "la falta de planificación y de inversiones en redes de transporte y suministro eléctrico está frenando proyectos estratégicos, ahuyentando inversiones y poniendo en riesgo miles de empleo de alto valor añadido".

A su juicio, resulta "incomprensible que una provincia líder en innovación, tecnología y atracción empresarial no disponga hoy de la capacidad eléctrica necesaria para sostener su desarrollo".

25.000 vivienas bloqueadas por falta de potencia eléctrica

Este problema no afecta únicamente a grandes proyectos industriales o empresariales, ya que, actualmente, hay "más de 25.000 viviendas bloqueadas en la provincia por la falta de potencia eléctrica y por la incapacidad de dar respuesta a nuevas demandas energéticas", ha aseverado.

Ha sostenido que hay municipios con "enormes dificultades" para desarrollar suelo residencial, empresarial o turístico por un "problema estructural" que depende "directamente de las inversiones y decisiones del Gobierno central", al que ha culpado de abocar a la provincia a una "parálisis sin precedentes".

La delegada de la Junta ha insistido en que una provincia que es "motor económico de Andalucía y de España" no puede quedar "limitada" por la falta de infraestructuras básicas, por lo que ha exigido al Gobierno una "planificación urgente" y las inversiones necesarias para garantizar el suministro eléctrico que necesita para crecer "en igualdad de condiciones con otros territorios".

Según Navarro, el Gobierno andaluz "ha hecho sus deberes", pues hace dos años mandó una propuesta de planificación al Ministerio, pero "no fue hasta octubre del pasado año cuando el Gobierno central publicó un primer borrador", al que la Junta ha realizado alegaciones para "reservar potencia a determinados proyectos si así lo requieren".

Francisco Salado: "Es otro golpe a nuestra tierra"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha calificado de "otro mazazo a nuestra tierra" que una fábrica "deje de invertir mil millones de euros" en la provincia y "se vaya a Zaragoza", pues implica la pérdida de oportunidades de negocio, de crecimiento y de empleo.

Para Salado, la falta de infraestructuras para abastecer a la provincia de la energía eléctrica necesaria es un "gravísimo problema" que se "une" a la falta de vivienda, de infraestructuras hídricas y de movilidad, "todos con un denominador común", la inacción y la falta de gestión del Gobierno central".