Este pueblo de la Axarquía malagueña homenajea este fin de semana a la gastronomía andalusí con showcooking, mesas redondas y menús degustación: ubicación, horarios y programa

El legado andalusí y su importancia en la gastronomía e historia de toda Málaga serán los grandes protagonistas de la I Jornada de Gastronomía Andalusí de Cútar, que se celebrará en la localidad de la Axarquía este viernes.

Con la finalidad de poner en valor la herencia culinaria de Al-Ándalus y su vigencia en la cultura gastronómica actual, esta cita que nace con el lema 'Ciencia, memoria y cocina viva' contará con un amplio programa formado por shows de cocina en directo, menús degustación, ponencias y mesas redondas.

Historiadores, arabistas y chefs se reúnen en Cútar

Para ello, la jornada reunirá tanto a historiadores, arabistas y académicos como a chefs para combinar sus habilidades y conocimientos en una jornada repleta de análisis histórico, divulgación científica y gastronomía de calidad.

El amplio programa de esta I Jornada de Gastronomía Andalusí de Cútar arrancará este viernes a las 18.00 horas en el Salón multiusos de calle Saucos con la inauguración oficial.

En esta actividad participarán el alcalde de Cútar, Francisco Javier Ruiz Mérida, la profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia Pilar Garrido Clemente, y el arabista y coordinador científico Pedro Rojo Pérez.

La cocina de Al-Ándalus centra la primera mesa redonda

Tras esto, se llevará a cabo a las 18.30 horas la mesa redonda 'La cocina de Al-Ándalus: el legado que se saborea', moderada por Pilar Garrido Clemente y en la que tres especialistas abordarán distintas perspectivas de la tradición culinaria andalusí y su proyección contemporánea.

Durante la jornada, también se llevará a cabo la ponencia 'La cocina andalusí según dos recetarios almohades. Algunos platos para su continuidad' de mano del historiador Fernando Rueda García, académico de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y presidente de Gastroarte, en la que analizará antiguos manuscritos culinarios como fuente para la recuperación de recetas históricas.

Recetarios históricos y huellas andalusíes en la cocina actual

El programa también incluye la presentación de 'Al Bustán: las huellas de Al-Ándalus en la cocina murciana' por parte de la chef y académica Natividad Aznar Martínez, responsable del restaurante El Ventorrillo de Murcia y miembro de la Real Academia Andaluza de Gastronomía y Vino.

Las ponencias finalizarán con la intervención de Felipe Vidales, historiador del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, que impartirá la conferencia 'Somos lo que comemos (y lo que hemos dejado de comer). Un viaje de la Axarquía a Toledo a través de los complejos y contradicciones de la herencia gastronómica andalusí y morisca'.

Un showcooking para homenajear la gastronomía árabe medieval

Uno de los momentos más esperados de la jornada se llevará a cabo a las 20.30 horas con un 'showcooking' en el restaurante Dar al-Yayyar bajo el título 'Comer como un sultán'.

Este show de cocina en directo busca servir de homenaje al profesor Daniel Newman, uno de los mayores especialistas internacionales en gastronomía árabe medieval.

Un menú con diez platos inspirados en recetas de Al-Ándalus

Tras esto, el restaurante Dar al-Yayyar presentará a las 21.00 horas el menú-experiencia gastronómica 'Dar al-Yayyar 2.0' de la mano de los chefs Saluya Mazouz Sellourmi y José Manuel Marfil.

Para ello, servirán diez platos elaborados con recetas recuperadas de la cocina andalusí que pasan por el atún encebollado, el cuscús o el tallín. Así, los asistentes podrán degustar estas reinterpretaciones contemporáneas de platos inspirados en Al-Ándalus.

Las reservas para esta jornada que sitúa a la cocina como un valor único de patrimonio cultural e histórico, un vehículo de transmisión de conocimientos científicos y como expresión viva de la memoria a través de los sabores y técnicas se encuentran completas.