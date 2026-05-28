Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los vecinos de La Luz, contra Málaga WagenSeguridad en el Hotel IbisJuicio en Málaga al sacerdote acusado de agresión sexualGerente rondeña del PSOE, imputadaCalendario escolar 2026/27Mafia siciliana en MarbellaLa mejor ensaladilla rusa de MálagaClasificación del Málaga CF
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

Este pueblo de la Axarquía malagueña homenajea este fin de semana a la gastronomía andalusí con showcooking, mesas redondas y menús degustación: ubicación, horarios y programa

La cita reunirá a historiadores, arabistas, académicos y chefs para crear una experiencia gastronómica y patrimonial única

Cútar homenaje este fin de semana la gastronomía andalusí con showcooking, mesas redondas y menús degustación: ubicación, horarios y programa

Cútar homenaje este fin de semana la gastronomía andalusí con showcooking, mesas redondas y menús degustación: ubicación, horarios y programa

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El legado andalusí y su importancia en la gastronomía e historia de toda Málaga serán los grandes protagonistas de la I Jornada de Gastronomía Andalusí de Cútar, que se celebrará en la localidad de la Axarquía este viernes.

Con la finalidad de poner en valor la herencia culinaria de Al-Ándalus y su vigencia en la cultura gastronómica actual, esta cita que nace con el lema 'Ciencia, memoria y cocina viva' contará con un amplio programa formado por shows de cocina en directo, menús degustación, ponencias y mesas redondas.

Historiadores, arabistas y chefs se reúnen en Cútar

Para ello, la jornada reunirá tanto a historiadores, arabistas y académicos como a chefs para combinar sus habilidades y conocimientos en una jornada repleta de análisis histórico, divulgación científica y gastronomía de calidad.

El amplio programa de esta I Jornada de Gastronomía Andalusí de Cútar arrancará este viernes a las 18.00 horas en el Salón multiusos de calle Saucos con la inauguración oficial.

En esta actividad participarán el alcalde de Cútar, Francisco Javier Ruiz Mérida, la profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia Pilar Garrido Clemente, y el arabista y coordinador científico Pedro Rojo Pérez.

La cocina de Al-Ándalus centra la primera mesa redonda

Tras esto, se llevará a cabo a las 18.30 horas la mesa redonda 'La cocina de Al-Ándalus: el legado que se saborea', moderada por Pilar Garrido Clemente y en la que tres especialistas abordarán distintas perspectivas de la tradición culinaria andalusí y su proyección contemporánea.

Durante la jornada, también se llevará a cabo la ponencia 'La cocina andalusí según dos recetarios almohades. Algunos platos para su continuidad' de mano del historiador Fernando Rueda García, académico de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y presidente de Gastroarte, en la que analizará antiguos manuscritos culinarios como fuente para la recuperación de recetas históricas.

Recetarios históricos y huellas andalusíes en la cocina actual

El programa también incluye la presentación de 'Al Bustán: las huellas de Al-Ándalus en la cocina murciana' por parte de la chef y académica Natividad Aznar Martínez, responsable del restaurante El Ventorrillo de Murcia y miembro de la Real Academia Andaluza de Gastronomía y Vino.

Las ponencias finalizarán con la intervención de Felipe Vidales, historiador del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, que impartirá la conferencia 'Somos lo que comemos (y lo que hemos dejado de comer). Un viaje de la Axarquía a Toledo a través de los complejos y contradicciones de la herencia gastronómica andalusí y morisca'.

Un showcooking para homenajear la gastronomía árabe medieval

Uno de los momentos más esperados de la jornada se llevará a cabo a las 20.30 horas con un 'showcooking' en el restaurante Dar al-Yayyar bajo el título 'Comer como un sultán'.

Este show de cocina en directo busca servir de homenaje al profesor Daniel Newman, uno de los mayores especialistas internacionales en gastronomía árabe medieval.

Un menú con diez platos inspirados en recetas de Al-Ándalus

Tras esto, el restaurante Dar al-Yayyar presentará a las 21.00 horas el menú-experiencia gastronómica 'Dar al-Yayyar 2.0' de la mano de los chefs Saluya Mazouz Sellourmi y José Manuel Marfil.

Para ello, servirán diez platos elaborados con recetas recuperadas de la cocina andalusí que pasan por el atún encebollado, el cuscús o el tallín. Así, los asistentes podrán degustar estas reinterpretaciones contemporáneas de platos inspirados en Al-Ándalus.

Noticias relacionadas y más

Las reservas para esta jornada que sitúa a la cocina como un valor único de patrimonio cultural e histórico, un vehículo de transmisión de conocimientos científicos y como expresión viva de la memoria a través de los sabores y técnicas se encuentran completas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
  2. La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
  3. El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
  4. Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
  5. El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios
  6. La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
  7. La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá
  8. El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios

Gran despliegue de la Policía Nacional en Álora

Gran despliegue de la Policía Nacional en Álora

Los bomberos de Málaga denuncian falta de personal y medios tras los incendios del Ibis y Portada Alta: "Fue todo el personal, no había más"

Los bomberos de Málaga denuncian falta de personal y medios tras los incendios del Ibis y Portada Alta: "Fue todo el personal, no había más"

Mariano Ruiz sustituirá a Dani Pérez como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga

Mariano Ruiz sustituirá a Dani Pérez como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga

El Ministerio de Vivienda confirma la escalada de precios en Málaga en este 2026: nuevo récord y subidas de hasta el 20% en la Costa y el interior

El Ministerio de Vivienda confirma la escalada de precios en Málaga en este 2026: nuevo récord y subidas de hasta el 20% en la Costa y el interior

Este pueblo de la Axarquía malagueña homenajea este fin de semana a la gastronomía andalusí con showcooking, mesas redondas y menús degustación: ubicación, horarios y programa

Este pueblo de la Axarquía malagueña homenajea este fin de semana a la gastronomía andalusí con showcooking, mesas redondas y menús degustación: ubicación, horarios y programa

La Archicofradía de Pasión ya tiene calendario electoral: elecciones el 3 de julio en Málaga

La Archicofradía de Pasión ya tiene calendario electoral: elecciones el 3 de julio en Málaga

El calor aprieta en Málaga y rozará los 36 grados: la AEMET advierte de que "los termómetros van a subir todavía más"

El calor aprieta en Málaga y rozará los 36 grados: la AEMET advierte de que "los termómetros van a subir todavía más"

El Clínico de Málaga reconoce a los 33 residentes que finalizan su especialidad

El Clínico de Málaga reconoce a los 33 residentes que finalizan su especialidad
Tracking Pixel Contents