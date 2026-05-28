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MERCADILLO

El pueblo de Málaga que celebra este sábado un mercadillo solidario para ayudar a Noa, una niña con atrofia muscular espinal: habrá artesanía, talleres y música en directo

La cita contará con actuaciones de baile, sesiones de Dj, photocall y yincana para el disfrute de vecinos y visitantes

Cancelada celebra este fin de semana un mercadillo solidario para recaudar fondos para Noa, una niña con atrofia muscular espinal

Cancelada celebra este fin de semana un mercadillo solidario para recaudar fondos para Noa, una niña con atrofia muscular espinal / Los Pasos de Noa

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El municipio malagueño de Cancelada, perteneciente a Estepona, celebrará este sábado su I Mercadillo Solidario Nocturno 'La noche de Noa', un evento que busca recaudar fondos para Noa, una niña que padece atrofia muscular espinal, una enfermedad de origen genético y degenerativa para la que no existe cura en la actualidad pero sí tratamiento.

Para ayudar a esta niña a través de la asociación Los Pasos de Noa, se ha puesto en marcha este mercadillo que se llevará a cabo este sábado desde las 18.30 horas en la plaza José Vázquez de Cancelada.

Un mercadillo solidario nocturno para ayudar a Noa en Cancelada

Durante la cita, los asistentes podrán visitar los 30 stands que se instalarán en el lugar y que contarán con toda clase de artículos artesanales a precios asequibles.

Cartel del mercadillo solidario que celebra Cancelada para recaudar fondos para Noa, una niña con atrofia muscular espinal

Cartel del mercadillo solidario que celebra Cancelada para recaudar fondos para Noa, una niña con atrofia muscular espinal / Ayuntamiento de Estepona

Además, en este mercadillo que busca fomentar la convivencia vecinal, la participación ciudadana y el apoyo solidario a la asociación Los Pasos de Noa también se llevarán a cabo distintas iniciativas de ocio y cultura para toda la familia.

Treinta puestos de artesanía y actividades para toda la familia

De ese modo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos, actuaciones de baile, sesiones de Dj, yincanas y talleres durante toda la tarde.

La programación comenzará a las 19.30 horas con el concierto del coro Son y Sal, a lo que seguirá a las 20.30 horas la actuación de la academia de baile 'Solo Flamenco' a cargo de la profesora Ana Guerrera. Finalmente, a las 21.30 horas, se producirá una animación a cargo del Dj Pepe.

Música, baile y animación durante la noche solidaria

Pero este evento no solo llenará el municipio malagueño de música, baile y puestos de artesanía, sino que también celebrará distintas actividades para todos los públicos.

Entre ellas, destacan distintos talleres infantiles y artesanales, una gran yincana por los patios de la localidad, un sorteo de un patinete eléctrico y un jamón, y un photocall temático en el que los usuarios podrán tomarse las mejores fotografías.

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Una iniciativa que inundará de vida, ocio y diversión familiar la localidad de Cancelada para ayudar a Noa en una muestra única de solidaridad y colaboración.

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