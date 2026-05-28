El pueblo de Málaga que celebra este sábado un mercadillo solidario para ayudar a Noa, una niña con atrofia muscular espinal: habrá artesanía, talleres y música en directo

El municipio malagueño de Cancelada, perteneciente a Estepona, celebrará este sábado su I Mercadillo Solidario Nocturno 'La noche de Noa', un evento que busca recaudar fondos para Noa, una niña que padece atrofia muscular espinal, una enfermedad de origen genético y degenerativa para la que no existe cura en la actualidad pero sí tratamiento.

Para ayudar a esta niña a través de la asociación Los Pasos de Noa, se ha puesto en marcha este mercadillo que se llevará a cabo este sábado desde las 18.30 horas en la plaza José Vázquez de Cancelada.

Un mercadillo solidario nocturno para ayudar a Noa en Cancelada

Durante la cita, los asistentes podrán visitar los 30 stands que se instalarán en el lugar y que contarán con toda clase de artículos artesanales a precios asequibles.

Cartel del mercadillo solidario que celebra Cancelada para recaudar fondos para Noa, una niña con atrofia muscular espinal / Ayuntamiento de Estepona

Además, en este mercadillo que busca fomentar la convivencia vecinal, la participación ciudadana y el apoyo solidario a la asociación Los Pasos de Noa también se llevarán a cabo distintas iniciativas de ocio y cultura para toda la familia.

Treinta puestos de artesanía y actividades para toda la familia

De ese modo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos, actuaciones de baile, sesiones de Dj, yincanas y talleres durante toda la tarde.

La programación comenzará a las 19.30 horas con el concierto del coro Son y Sal, a lo que seguirá a las 20.30 horas la actuación de la academia de baile 'Solo Flamenco' a cargo de la profesora Ana Guerrera. Finalmente, a las 21.30 horas, se producirá una animación a cargo del Dj Pepe.

Música, baile y animación durante la noche solidaria

Pero este evento no solo llenará el municipio malagueño de música, baile y puestos de artesanía, sino que también celebrará distintas actividades para todos los públicos.

Entre ellas, destacan distintos talleres infantiles y artesanales, una gran yincana por los patios de la localidad, un sorteo de un patinete eléctrico y un jamón, y un photocall temático en el que los usuarios podrán tomarse las mejores fotografías.

Una iniciativa que inundará de vida, ocio y diversión familiar la localidad de Cancelada para ayudar a Noa en una muestra única de solidaridad y colaboración.