Los vándalos se perpetúan: las pintadas de San Felipe Neri ya tienen, al menos, nueve años de pedigrí

En junio de 2008, el fotógrafo de La Opinión plasmó una foto en la calle Gaona, en la que un tramo de la fachada de San Felipe Neri aparecía perlado de pintadas realizadas por vándalos de reconocida raigambre en nuestra ciudad.

Nos referimos a grafiteros como ‘Plaka’ o ‘Crew’, que, en esos años, en lugar de dedicarse a la literatura, la investigación, la cooperación internacional o la medicina, optaron por ensuciar grandes superficies del Centro Histórico, sin que le frenaran las obras artísticas de siglos pasados.

Foto de 2008 de pintadas vandálicas en la fachada de San Felipe Neri, en la calle Gaona. / ARCINIEGA

La ‘performance’ de estos vándalos -o quién sabe si suevos o alanos- era especialmente dolorosa, porque las espléndidas pinturas murales barrocas habían sido recuperadas pocos años antes.

Precisamente, en 2006, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico reclamaba en este periódico, para estos gamberros, no solo una multa, sino también la limpieza y reparación del mal causado. El malestar fue a más y en junio de 2009, un juzgado de Málaga impuso la primera condena por pintar grafitis en la calle; en concreto, a dos homínidos de 25 años que habían sido sorprendidos pintando en el entorno de la Alcazaba. Además de 417 euros de multa, la pareja artística tuvo que cumplir nueve días de trabajos sociales. Confiamos en que el doble castigo enderezara unas vidas dedicadas a destruir la belleza ajena.

Primer plano de las pintadas vandálicas de calle Gaona, en San Felipe Neri, esta semana. / A.V.

Pasar el testigo de la borriquez

Pero la ignorancia es atrevida, y siempre hay vándalos dispuestos a recoger el testigo de la borriquez. Este fenómeno sigue más perenne que nunca en la castigada calle Gaona, de la que en una crónica anterior hablamos de su historia.

Además, en más de una crónica hemos hablado de este extraño fenómeno que no es otra cosa que una ‘persistencia’ daliniana de las pintadas vandálicas en este rincón de Málaga.

Otra vista de las pintadas vandálicas de calle Gaona, sobre las pinturas barrocas de la iglesia de San Felipe Neri, esta semana. / A.V.

En concreto, y gracias a la mirada omnipresente de Google Maps, podemos comprobar que, como mínimo, la calle Gaona luce un par de pintadas, incrustada de forma ‘selvática’ en las pinturas murales de San Felipe Neri, desde agosto de 2017.

Así que, en breve, estas pintadas, fruto del garrulismo más cerril, habrán cumplido un mínimo de nueve años exhibiendo su poderío. ¿A qué se debe la somnolencia administrativa para retirarla?

Hace unos días La Opinión pudo constatar que el monolito del mirador de Gibralfaro lucía las mismas pintadas gigantes 23 años después. Confiemos en que las de la calle Gaona no sigan por el mismo camino. Crucemos los dedos. Y sobre todo los espráis.