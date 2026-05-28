Los vecinos de La Luz critican el proyecto urbanístico de Málaga Wagen en una zona tan "masificada": "Me parece una burrada"

La Asociación de Vecinos de La Luz ha criticado el proyecto urbanístico previsto en los talleres y el concesionario Málaga Wagen, y considera inexplicable que el Ayuntamiento de Málaga siga autorizando la construcción de bloques de gran altura en la zona, «con la masificación que tenemos en la Carretera de Cádiz», declaró esta semana el presidente vecinal Juan Cortés.

Como informó La Opinión, el pasado mes de marzo la Junta de Gobierno Local aprobó el estudio de detalle de Málaga Wagen, promovido por Espacio Málagaluz S.L.

El proyecto contempla 95 viviendas, 28 de ellas protegidas, con una torre de 16 plantas asomada a la avenida de Velázquez, así como un edificio de cinco plantas sobre un zócalo de cuatro.

Además de viviendas se proyecta un hotel, oficinas y espacio comercial, y también están previstos gimnasio y piscina/solárium, aparte de dos plantas de aparcamiento subterráneo con 174 plazas y 67 trasteros. El proyecto también prevé 70 plazas de aparcamiento en superficie.

En total, ocupará 9.485 metros cuadrados. La alargada pastilla triangular en la que se construirá linda, además de con la avenida de Velázquez, con la avenida de la Luz y la calle Alcalde José María Corona, la vía que separa los barrios de La Luz y Ardira.

El presidente vecinal de La Luz en la calle Alcalde José María Corona. Los vecinos están preocupados por el número de aparcamientos que quedarán tras la operación. / A.V.

"Me parece una burrada", dice el presidente vecinal

El presidente vecinal Juan Cortes se muestra rotundo a la hora de calificar este proyecto urbanístico: «Me parece una burrada».

En el cuarto barrio de Málaga con más densidad de población por hectárea (644 tiene La Luz, solo superado por San Andrés, Santa Marta y Las Delicias, según el estudio de septiembre de 2024 de la Fundación Ciedes), la Asociación de Vecinos de La Luz critica la llegada de más bloques.

A este respecto, Juan Cortés también lamenta, en el entorno del barrio, la reciente construcción de dos grandes edificios con 130 viviendas en la antigua fábrica de la Flex, y la operación en marcha de 158 viviendas en las antiguas cocheras de Portillo.

La parcela de Málaga Wagen, en La Luz, con el plano de las alturas previstas. / La Opinión

Un jardín en lugar de los bloques: "Sería maravilloso"

A este respecto, Juan Cortés reitera la «burrada» que también le parece la futura salida de tantos coches a la Carretera de Cádiz, de los nuevos bloques que se hagan en La Luz, «más la Flex y lo que vayan a meter en Portillo».

Por otro lado, y en un barrio que forma parte del sector de Málaga (San Andrés-La Luz), con menos metros cuadrados de zonas verdes por habitante (3,52 m2), solo superado por La Trinidad, en el mencionado estudio de 2024 de la Fundación Ciedes; el presidente vecinal recalca que habría sido «maravilloso», haber planificado toda esa pastilla como un jardín de entrada a La Luz y a Ardira.

Incluso, apunta, los vecinos llegaron a plantear la alternativa de una zona comercial; pero en ningún caso, más viviendas.

Colocación del cartel de la asociación de vecinos en la sede de la avenida de la Luz. / Archivo A.V.V. La Luz

Qué pasará con la sede de la asociación de vecinos

Además de lamentar una planificación urbanística que aumenta el número de pisos en uno de los barrios más masificados de Málaga, Juan Cortés destaca que la operación también supondrá la desaparición de la histórica sede de la Asociación de Vecinos de La Luz, en el número 14 de la avenida de La Luz, que forma parte de la misma parcela. Se trata de un veterano chalecito junto a las naves de Málaga Wagen

Como recuerda el presidente, el inmueble, que ocupa 131 m2 según el catastro, «era la oficina de ventas de la constructora Genco», la que levantó el barrio. Una vez cumplió su propósito, Genco cedió la oficina a los vecinos, que llevan haciendo uso de ella desde finales de los 70, informa el presidente.

Juan Cortés, esta semana, junto a la sede de la Asociación de Vecinos de La Luz, en funcionamiento desde 1976. / A.V.

Juan Cortés señala que, «por lo que fuera», en el pasado los vecinos no consiguieron la escritura de la casa y hoy la sede es de propiedad municipal, informa. «Esto se pierde todo, nosotros también nos vamos porque esto sería un jardín, y si nos echan, no sabemos adónde iremos», cuenta.

Las molestias por las obras y la incógnita de los aparcamientos

Cuestión aparte serán las molestias por las obras, y da por hecho que supondrán, al menos la ocupación de «media calle», por la magnitud de la construcción. Otra cuestión que le preocupa al presidente es si, tras las obras, se mantendrá el mismo número de aparcamientos en los laterales o si disminuirán.

Este diario estaba ayer a la espera de la respuesta del Ayuntamiento de Málaga.