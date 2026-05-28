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Cómo solicitar una VPO de Lagoom Living en Málaga: requisitos, ingresos y plazo para optar a una de las 91 viviendas protegidas en el Distrito Universidad

La promoción incluye 86 pisos de dos dormitorios y cinco viviendas adaptadas; las solicitudes deberán presentarse ante el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga

VPO de Lagoom Living en el Sector Universidad.

VPO de Lagoom Living en el Sector Universidad. / L.O

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Las personas interesadas en acceder a una de las 91 viviendas protegidas en alquiler de Lagoom Living en el distrito Universidad deberán presentar su solicitud ante el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga (IMV) dentro del plazo establecido en la convocatoria. La promoción está dirigida a unidades familiares o de convivencia que cumplan los requisitos económicos, de empadronamiento y de inscripción como demandantes de vivienda protegida.

La oferta contempla 86 viviendas de dos dormitorios y otras cinco viviendas adaptadas, también de dos dormitorios, reservadas a personas usuarias de silla de ruedas, con movilidad reducida u otras discapacidades, conforme al orden de prioridad recogido en las bases.

Requisitos para pedir una VPO de Lagoom Living en el Distrito Universidad

Para optar a una de estas viviendas protegidas en alquiler en Málaga, los solicitantes no podrán ser titulares de otra vivienda, ya sea protegida o libre, ni disponer de una vivienda mediante un derecho real de goce o disfrute vitalicio en el momento de presentar la solicitud.

La vivienda adjudicada deberá destinarse a residencia habitual y permanente de la unidad familiar o de convivencia, y tendrá que ocuparse dentro de los plazos legalmente establecidos.

Otro de los requisitos clave es acreditar al menos un año de empadronamiento ininterrumpido en Málaga, computado justo antes de la fecha de presentación de la solicitud. Además, será obligatorio tener presentada la solicitud como demandante en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Málaga y mantenerla, al menos, hasta la formalización del contrato de arrendamiento.

Ingresos mínimos y máximos para acceder a las viviendas

Las unidades familiares o de convivencia que quieran optar a una de estas VPO deberán acreditar unos ingresos mínimos de 23.500 euros anuales, correspondientes al último ejercicio fiscal vencido.

En cuanto al límite máximo, los ingresos no podrán superar el equivalente a 2,5 veces el IPREM, con la aplicación de los coeficientes correctores previstos en la normativa de vivienda protegida. Según la convocatoria, los topes quedan fijados de la siguiente manera:

  • Una persona: 24.418,60 euros.
  • Dos personas: 32.307,69 euros.
  • Tres o más personas: 32.307,69 euros.

Además, como requisito de solvencia, la renta anual de la vivienda no podrá superar el 30% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

Procesio de solicitud para aspirar a una de las 91 VPO que se van a construir en Teatinos.

Procesio de solicitud para aspirar a una de las 91 VPO que se van a construir en Teatinos. / L. O.

Qué viviendas se adjudican y a quién van dirigidas

Las 86 viviendas de dos dormitorios estarán destinadas a unidades familiares o de convivencia de hasta cuatro miembros. En el caso de las cinco viviendas adaptadas, también se exige que las unidades sean de hasta cuatro miembros, siempre que alguno de ellos acredite la situación de discapacidad o movilidad prevista en la convocatoria.

Para las viviendas adaptadas se elaborará un listado específico por grupos de prioridad. En primer lugar estarán las personas usuarias de silla de ruedas; después, las personas con movilidad reducida; y, por último, las personas con otras discapacidades.

Cómo se adjudicarán las VPO de Lagoom Living

La selección se realizará mediante el procedimiento fijado en las bases de la convocatoria. El IMV elaborará los listados de solicitudes admitidas, con un listado base numerado para las 86 viviendas de dos dormitorios y otro específico para las cinco viviendas adaptadas.

Solo se admitirá una solicitud por persona solicitante. En caso de que se presenten varias, la válida será la última registrada y las anteriores quedarán sin efecto.

Lagoom Living está contruyendo viviendas en alquiler asequible de VPO en el Distrito Universidad de Málaga capital

Lagoom Living está contruyendo viviendas en alquiler asequible de VPO en el Distrito Universidad de Málaga capital / L. O.

Cómo presentar la solicitud ante el IMV de Málaga

Las solicitudes deberán presentarse ante el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga mediante el modelo normalizado de declaración responsable habilitado para esta convocatoria.

La presentación podrá realizarse a través de los medios que active el propio IMV, incluido, en su caso, el registro electrónico o el trámite disponible en la sede electrónica municipal.

El plazo será de 15 días hábiles desde la publicación del anuncio de la convocatoria en la web del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga y en la web de Lagoom Living.

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Una vez cerrado el plazo, el IMV elaborará un listado provisional de solicitudes presentadas, que se publicará tanto en la página web del organismo municipal como en la de la promotora.

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