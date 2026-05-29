Anulado definitivamente el anteproyecto de la EDAR Málaga Norte en la Vega de Mestanza: "La Vega se ha salvado. Ha sido un milagro"

Importante traspié para la Junta de Andalucía: la sentencia de 16 de junio de 2025 del TSJA que anulaba el anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR Málaga Norte) en la Vega de Mestanza, se convierte en firme, después de que el Tribunal Supremo no haya admitido a trámite un recurso de la administración autonómica.

La Vega de Mestanza, inundada por el río Guadalhorce este año. / La Opinión

En su respuesta al recurso, el Tribunal Supremo argumenta que "no se fundamenta suficientemente" alguno o algunos de los supuestos que permitan apreciar "interés casacional objetivo". La sentencia firme también impone las costas judiciales (2.000 euros) a la Junta de Andalucía.

Abogado de los vecinos, Marcelino Abraira: "En la Vega no, y punto"

Para el abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, que ya adelantó a este diario su convencimiento de que el Supremo no iba a admitir el recurso de la Junta, la sentencia firme significa que "en la Vega no, y punto". Para el letrado, en la última vega de árboles frutales del término municipal de Málaga ya no se puede emplazar esta infraestructura, a raíz de este último pronunciamiento.

Marcelino Abraira, durante una rueda de prensa con los vecinos en la Vega de Mestanza. / Andreea Iamandi

Se trata del segundo revés en los tribunales, en pocos días, para la Consejería de Agricultura, después de que, la semana pasada, el TSJA anulara todas las expropiaciones de la Junta en la Vega de Mestanza, precisamente, por estas ligadas a la sentencia ahora firme del TSJA, que anuló el anteproyecto.

Sentencia de 2025: La Junta infringió la Ley de Evaluación Ambiental

Como adelantó La Opinión, el elemento central de la sentencia de 16 de junio de 2025 del TSJA, que ahora se convierte en firme, cuestiona la forma en la que la Consejería de Agricultura había descartado cuatro alternativas a la Vega de Mestanza para emplazar la estación depuradora.

En su argumentación jurídica, el TSJA evidenciaba que "son razones de tipo económico las que conducen a no tener por idóneas cualquiera de las otras alternativas".

Otra imagen de la Vega de Mestanza / La Opinión

Y, por otro lado, estimaba que se omitía "todo estudio ambiental", con lo que la administración autonómica infringió la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental que "obliga a que el estudio de las alternativas deba tener en cuenta 'los efectos del proyecto sobre el medio ambiente'".

Por otra parte, entendía el TSJA que la Junta de Andalucía debió haber extremado el análisis medioambiental, dado que la Vega de Mestanza ha sido nombrada oficialmente "Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial, por su alto valor ecológico".

"La Vega se ha salvado. Ha sido un milagro"

Mari Carmen Mestanza, portavoz de los vecinos, mostró a este diario su alegría por la decisión del Supremo: "La Vega se ha salvado. Ha sido un milagro", recalcó. En su opinión, el alto valor ecológico de la última vega de Málaga capital ha sido un factor decisivo para impedir la depuradora en sus terrenos.

La portavoz vecinal cree, como su abogado, que con este sentencia firme la EDAR no será una realidad en estos terrenos junto al Guadalhorce.

Mari Carmen Mestanza, junto al abogado Marcelino Abraira y el ingeniero de Montes Alberto Valle. / A.V.

"Las luchas sirven totalmente, pero esto quien lo tiene que parar es un juez, como así ha sido", indicó, y aprovechó para recordar, emocionada, que hoy se cumplían 45 años de la muerte de su padre. "Ha sido un regalo", indicó, al tiempo que calificó de "héroe" a Marcelino Abraira, el abogado de los vecinos.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para conocer su reacción a la nueva sentencia, de momento sin respuesta.

Patricia Navarro

En julio del año pasado, tras la sentencia todavía recurrible del TSJA que anulaba el anteproyecto de la EDAR en la Vega, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro manifestó: «Nosotros, que siempre hemos respetado y hemos estado cerca de los vecinos afectados, hemos creído que, respetando el derecho que tienen de hacer valer precisamente su interés, el de 20 vecinos, nosotros teníamos que defender el interés de más de 250.000 malagueños que son los que están afectados ahora mismo por no poder tener esta infraestructura».

Patricia Navarro. / La Opinión

Patricia Navarro también manifestó que «ese estudio de alternativas y esa decisión sobre la ubicación fue de la Junta de Andalucía del PSOE». «Nosotros ya nos encontramos este proyecto en marcha» y «dar marcha atrás podía ser un perjuicio mucho mayor que seguir hacia adelante».