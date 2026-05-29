El Clínico de Málaga atiende a más de 900 pacientes con esclerosis múltiple

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga atiende actualmente a más de 900 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple a través de las consultas especializadas del servicio de Neurología, tanto médicas como de enfermería.

Según ha informado la Junta de Andalucía, el complejo hospitalario incorpora cada año entre 50 y 60 nuevos pacientes con esta enfermedad crónica, que suele diagnosticarse en personas jóvenes, especialmente entre los 20 y los 40 años.

Un equipo multidisciplinar para el seguimiento de los pacientes

La atención a estos pacientes corre a cargo de un equipo multidisciplinar formado por cuatro especialistas en Neurología y una enfermera. Además, el servicio trabaja de forma coordinada con otras áreas del hospital, como Radiodiagnóstico, Rehabilitación, Farmacia Hospitalaria, Hospital de Día, Laboratorio y Urología.

Síntomas de la esclerosis múltiple

El neurólogo Francisco Padilla ha explicado que la esclerosis múltiple puede manifestarse con síntomas sensitivos en brazos y piernas, pérdida de visión, visión doble, debilidad muscular o problemas de equilibrio.

Aunque se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura, el especialista subraya que sí puede controlarse y frenar su evolución gracias a los tratamientos disponibles. Entre ellos figuran terapias químicas y biológicas, tanto orales como intravenosas, estas últimas administradas en el Hospital de Día.

La resonancia magnética, clave en el diagnóstico

Los especialistas del servicio de Neurología del Hospital Clínico Virgen de la Victoria destacan que la esclerosis múltiple suele detectarse de forma precoz, ya que los pacientes acuden a consulta cuando aparecen los primeros síntomas. Los diagnósticos tardíos, señalan, son menos frecuentes.

En este proceso, la resonancia magnética desempeña un papel fundamental, tanto para confirmar la enfermedad como para realizar el seguimiento de su evolución.

Coordinación entre servicios hospitalarios

Desde el hospital resaltan también la coordinación entre Neurología, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria, especialmente en la administración y consenso de los tratamientos más adecuados para cada paciente.

Una consulta de enfermería específica

El Clínico cuenta desde hace tres años con una consulta de enfermería de esclerosis múltiple, un recurso destinado a ofrecer una atención continua, personalizada y adaptada a las necesidades de cada paciente.

En esta consulta se resuelven dudas, se refuerza la adherencia al tratamiento, se promueven hábitos saludables y se ofrece apoyo emocional, especialmente en las fases agudas de la enfermedad.

La enfermera responsable de esta consulta, Paloma Caro, ha explicado que el paciente es atendido por primera vez en acto único tras recibir el diagnóstico y pasar por la consulta médica.

Atención presencial y teleconsulta

A partir de ese momento, se realiza un seguimiento aproximado una vez al mes, tanto de forma presencial como mediante teleconsulta, una vía pensada especialmente para pacientes que no viven en la capital y que no necesitan desplazarse al hospital en todos los casos.

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Además de la consulta presencial, los pacientes disponen de un teléfono y un correo electrónico para contactar con el equipo sanitario y gestionar sus consultas.