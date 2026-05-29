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Emasa inicia nuevas obras en Málaga: dónde y hasta cuándo serán

Las actuaciones empezarán la semana que viene con cortes de tráfico y posibles afectaciones al suministro de agua

Emasa inicia nuevas obras en Málaga: dónde y hasta cuándo serán

Emasa inicia nuevas obras en Málaga: dónde y hasta cuándo serán / Emasa

Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

Emasa llevará a cabo nuevas obras durante la próxima semana en distintos puntos de la ciudad. Las obras previstas podrían provocar afectaciones puntuales al tráfico y al suministro de agua en varios distritos. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra el inicio de la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento en Pedregalejo Alto, así como nuevas fases de obra en Carretería y trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento de la avenida de Andalucía.

Renovación integral en Pedregalejo Alto

El próximo lunes 1 de junio comenzarán las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y de reurbanización de la barriada de Pedregalejo Alto, en el distrito Este. La actuación tendrá un plazo de ejecución estimado de diez meses.

Los primeros trabajos se desarrollarán en las calles Brasil y Conde de Lemos, lo que implicará la ocupación de la calzada de la calle Brasil, en el tramo comprendido entre Fernández Shaw y Portugal, durante aproximadamente siete semanas. Para garantizar el acceso a los vados autorizados, se habilitará un doble sentido de circulación en varios tramos de las calles Joaquín Palmerola Buxados, Portugal y Brasil.

Obras de Emasa en una imagen de archivo

Obras de Emasa en una imagen de archivo / L.O.

Nueva fase en las obras del colector Carretería

En el distrito Centro, las obras de rehabilitación del colector Carretería avanzan hacia una nueva fase que obligará al desvío de caudales de agua residual hacia el colector Ciudad Jardín.

Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre la calle Cisneros y la plaza de Arriola, donde se procederá a la limpieza del colector a través de tres pozos existentes. Como consecuencia, se ocupará parcialmente el carril derecho del Pasillo de Santa Isabel, desde el número 9 hasta las proximidades de calle Cisneros. La actuación comenzará también el lunes y tendrá una duración aproximada de 15 días.

Cortes de tráfico en Palma-Palmilla y Carretera de Cádiz

Por otro lado, entre el 1 y el 5 de junio, Emasa ejecutará obras de injerencia de saneamiento en la calle Cabriel, en el distrito Palma-Palmilla. Estos trabajos obligarán al corte total del tramo comprendido entre Doctor Nacle Zorrilla y Doctor Salguero Morales, aunque permanecerá habilitado el cruce entre Doctor Nacle Zorrilla y Duero. Asimismo, en la calle Las Navas, 19, en el distrito Carretera de Cádiz, se llevarán a cabo obras de acometida e injerencia que supondrán la ocupación parcial de la calzada durante esos mismos días.

Emasa también realizará tareas de mantenimiento y conservación en la red de abastecimiento de la avenida de Andalucía, en el distrito Cruz del Humilladero. Con motivo de estos trabajos, está prevista una suspensión temporal del suministro de agua el próximo lunes, entre las 08:30 y las 14:30 horas, en el entorno de esta avenida.

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Posibles actuaciones no previstas

Desde el Ayuntamiento recuerdan que, además de las actuaciones programadas, durante la próxima semana podrían acometerse intervenciones de urgencia por averías o trabajos adicionales de mantenimiento que también podrían generar incidencias puntuales en el tráfico o el suministro. Toda la información actualizada se difundirá a través de los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento de Málaga.

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