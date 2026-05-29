Turismo
Los hoteles de Málaga esperan un buen verano pero preocupa la bajada de demanda del turista nacional: "Se está resintiendo por la inflación"
Aehcos prevé una ocupación del 86,98% para junio y del 83,93% para julio, por ahora algo por debajo del año anterior, pero con " buenas perspectivas" para la temporada alta - Mayo cierra con un 87%, un punto por encima del año pasado
El sector hotelero malagueño prevé una ocupación del 86,98% para el mes de junio y del 83,93% para julio, expectativas de momento algo por debajo de las logradas el pasado año (88,14% y 87,82% respectivamente) pero que, a juicio, de la patronal, consolidan las "buenas perspectivas" para la temporada alta. Eso sí, la evolución de la demanda nacional preocupa al sector dado que los datos son de "detracción" de visitantes españoles, según ha informado este viernes la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).
La patronal hotelera subraya la "importancia" de continuar reforzando la conectividad aérea, la promoción internacional y la mejora de infraestructuras para "mantener la competitividad de la Costa del Sol como destino turístico líder".
"Es necesario realizar acciones específicas para incentivar la demanda del mercado nacional que se está resintiendo entre otras razones por la subida de la inflación provocada por los conflictos internacionales", apuntan.
Ocupación de los hoteles de Málaga en mayo: el cliente extranjero supone un 70%
La patronal hotelera malagueña ha dado también a conocer los datos de ocupación hotelera de mayo, que cierran con un balance positivo para la provincia de Málaga, donde la ocupación hotelera alcanzó el 87,13%, con un incremento de 1,07 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (86,06%)
Según Aehcos, el mercado internacional continúa siendo el "principal motor" del destino, situándose por encima del 78,26% del total de turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la Costa del Sol a lo largo de mayo, frente al 21,74% correspondiente al mercado nacional.
"Desde el sector, se valora favorablemente el comportamiento registrado durante el quinto mes del año, especialmente teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre económica y el peso creciente de las reservas de última hora, no obstante la evolución del turismo de procedencia nacional está arrojando datos de descenso en la demanda", ha comentado Aehcos.
Los hoteleros destacan que los datos reflejan la "fortaleza" de la Costa del Sol en los mercados internacionales y permiten afrontar el inicio de la temporada alta con "perspectivas positivas", aunque el sector continúa "atento a la evolución de la demanda nacional y al comportamiento de las reservas en las próximas semanas".
Por destinos, Torremolinos se ha situado como una de las zonas con mayor ocupación hotelera durante el mes de mayo, alcanzando un 93,51%, seguida de Mijas, con un 92,13%, y Málaga-Rincón de la Victoria, con un 91,27%.
También destacan Fuengirola, con un 85,57%; Benalmádena, con un 84,69%; y Nerja-Frigiliana-Torrox, que alcanza un 78,44% de ocupación. Marbella-Benahavís registra un 78,85%, manteniendo además un importante peso del turismo internacional, mientras que el Valle del Guadalhorce alcanzó el 78,09%.
Municipios de Málaga con más ocupación hotelera prevista en verano
En cuanto a las previsiones para los próximos meses, Torremolinos se sitúa nuevamente entre las zonas con mejores expectativas para junio, con una ocupación estimada del 94,28%, solo superado por Mijas, con un 97,61%. Benalmádena, con un 88,41%; Málaga-Rincón de la Victoria, con un 85,83%; y Fuengirola, con un 83,73%, completan el escenario.
De cara al mes de julio, Torremolinos continúa liderando las previsiones con un 93,94% de ocupación estimada, seguida de Marbella-Benahavís, con un 87,99; Mijas, con un 85,97%; Fuengirola, con un 84,55%; MálagaRincón de la Victoria, con un 81,98%, así como Benalmádena, con un 81,79%.
Aehcos aglutina más de 94.000 plazas de alojamiento turístico, más de 105 empresas colaboradoras, con 72 cadenas hoteleras, 193 establecimientos independientes, 346 establecimientos asociados y 27.000 trabajadores.
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