El humo sigue saliendo del Hotel Ibis de Málaga cinco días después del incendio: por qué sucede esto

El incendio del Hotel Ibis de Málaga sigue sin dar tregua. Cinco días después de que se originase el fuego en Le Grand Café y arrasara buena parte del edificio, los bomberos de Málaga continúan trabajando sobre la estructura.

Aunque el incendio ya está extinguido, el humo sigue saliendo por las ventanas del hotel. Esto se debe a que los efectivos están abriendo "más vías" de ventilación para facilitar la salida del humo, los gases calientes y el calor acumulado en el interior: "Los bomberos han logrado acceder a la azotea y han abierto más vías para que salga el calor acumulado en el falso techo y demás espacios. Por eso sigue saliendo humo", afirma Pedro Pacheco, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos en el Ayuntamiento de Málaga.

Además, el servicio contraincendios mantiene el operativo de dotaciones en el edificio del Hotel Ibis Málaga Centro, situado en el Pasillo de Guimbarda, con labores de refresco, ventilación y prevención. El incendio del Hotel Ibis se reactivó hasta en tres ocasiones en tres días distintos. A estas alturas, se estima que el interior del hotel está calcinado al 100%.

Colapso parcial del forjado del hotel

Técnicos del Ayuntamiento de Málaga visitaron la parte norte del inmueble este miércoles y comprobaron que se había producido el colapso parcial del forjado en la planta primera, en la zona más próxima a la junta estructural que divide el edificio en dos áreas -norte y sur-, mientras que en el resto hay daños a nivel de revestimientos e instalaciones, si bien la estructura no parece estar inestable.

Este lunes, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

Respecto a la parte sur, únicamente se pudo acceder a la planta baja, ya que las demás eran inaccesibles por los restos del incendio, aunque en esa primera inspección se determinó que la estructura parece haber resistido gracias a los revestimientos de protección.

Según el informe de los técnicos, que se ha trasladado a la propiedad, en la zona norte del inmueble no se han detectado patologías estructurales en la planta sótano.

Medidas de protección

En lo que se refiere al exterior, en las fachadas se observan abombamientos puntuales por dilatación de la fábrica de ladrillo con riesgo de desprendimiento, por lo que se ordenó a la propiedad que proceda, bajo la dirección de personal técnico competente, a adoptar medidas cautelares de protección.

Estas son el vallado perimetral del edificio para impedir daños a terceros por caídas de material a la vía pública, el tapiado de huecos de fachada para evitar el acceso al interior (permitiendo sólo entrar a personal técnico autorizado), el desescombro del local de planta baja de la zona sur y el apuntalamiento de la estructura conforme se vaya desescombrando el inmueble.

Además, será necesaria la vigilancia del edificio por parte de la propiedad hasta que se asegure el cierre efectivo al objeto de impedir el acceso a terceros y actos vandálicos.

El concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, calificó el incendio de "complicado" porque el forjado era de madera y ha dificultado que se pudiera atajar desde dentro.