La Junta de Andalucía adelanta a las universidades públicas 37,5 millones del modelo de financiación

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en funciones ha transferido de forma íntegra en mayo a las universidades públicas andaluzas 37,5 millones de euros incluidos en el primer reparto del modelo de financiación de 2026 para atender el refuerzo presupuestario y financiero del sistema y las retribuciones de personal.

Ese importe, que tendría que abonarse a las instituciones académicas mensualmente como el resto de partidas recogidas en el modelo, se ha adelantado para que las universidades puedan disponer ya de estos fondos y atender así de forma inmediata sus necesidades vinculadas a esos capítulos.

De esa cantidad, 21,5 millones están vinculados a los acuerdos económicos en materia de personal alcanzados por los rectores y la Junta de Andalucía el pasado 8 de abril de 2025.

Este ingreso permite a la Consejería de Universidad cumplir íntegramente con los compromisos adquiridos un año antes de lo acordado / Álex Zea

Complementos salariales del personal de la Universidad

En el documento que se derivó de dichos acuerdos, la Administración autonómica se comprometía a pagar en dos años -entre 2026 y 2027- los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI) como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), correspondientes a 2024.

Este ingreso permite a la Consejería de Universidad cumplir íntegramente con los compromisos adquiridos un año antes de lo acordado, informa este viernes la Junta en un comunicado.

Por su parte, los 16 millones restantes, que tienen carácter consolidable, lo que implica que se incorporan de forma permanente al modelo de financiación para los próximos años, tienen como finalidad reforzar presupuestaria y financieramente el sistema público universitario.

Estos 37,5 millones de euros constituyen la aportación adicional que la Consejería de Universidad ha sumado a los 1.788,2 millones inicialmente presupuestados en las cuentas de la Junta para el modelo de financiación universitaria de 2026, alcanzando un montante de 1.825,7 millones de euros, que podrá ser completado posteriormente con un segundo reparto.

Este ingreso permite a la Consejería de Universidad cumplir íntegramente con los compromisos adquiridos un año antes de lo acordado / L.O.

La distribución de esa cuantía global ya fue respaldada en abril por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), órgano en el que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz.

Financiación básica

De esos 1.825,7 millones de euros, 1.669,01 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento, y 112,64 millones hacen referencia a la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

De igual modo, está englobado en la cantidad total un aporte de 6,57 millones de euros consolidables destinado a la nivelación. En este ejercicio, se ha determinado que esos recursos tengan como destino la Universidad de Granada, que recibirá 2,01 millones de euros y, especialmente, la de Málaga, a la que se transferirán por este concepto 4,55 millones de euros, cifras que se completan con los 37,5 millones.

De esa partida adicional de 37,5 millones, la Consejería de Universidad ha transferido a la Universidad de Almería 3,12 millones de euros, de los que 2,15 millones tendrán como destino el refuerzo presupuestario y financiero del sistema y 967.168 euros el capítulo de personal.

La Universidad de Cádiz ha recibido un total de 3,40 millones (1,53 millones para refuerzo y 1,87 millones para personal), la Universidad de Córdoba, 2,44 millones, que se desgranan en 327.386 euros para el primer concepto y 2,12 millones para el segundo; y la de Granada, un importe de 7,23 millones de euros (2,35 millones para refuerzo y 4,88 millones para personal).

Por su parte, la cantidad de la Universidad de Huelva se concreta en 2,51 millones (1,63 millones y 875.937 euros), la de Jaén en 2,57 millones (1,72 millones y 855.685 euros) y la de Málaga en 5,62 millones (2,10 millones y 3,53 millones).

Por último, la Junta ha abonado a la Universidad Pablo de Olavide 2,53 millones (1,65 millones y 876.618 euros), mientras que, a la Universidad de Sevilla, 8,06 millones de euros (2,53 millones para refuerzo y 5,52 millones para personal), mientras que la Universidad Internacional de Andalucía no participa en el reparto de estos recursos, ya que cuenta con una financiación singular al margen del resto de instituciones públicas andaluzas.