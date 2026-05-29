Medioambiente
Málaga amplía su red de refugios climáticos gratuitos ante el calor: cómo consultar las zonas de sombra y espacios frescos
El Ayuntamiento invita a instituciones y grandes superficies a sumar sus equipamientos al mapa municipal de confort climático
El Ayuntamiento de Málaga quiere ampliar la red de zonas de confort climático gratuitas que la ciudadanía tiene a su disposición para protegerse durante los episodios de altas temperaturas. La iniciativa, impulsada a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, cuenta actualmente con cerca de un centenar de espacios entre zonas exteriores e interiores, además de corredores de sombra repartidos por la ciudad.
El objetivo es que instituciones públicas y entidades privadas incorporen sus equipamientos a este mapa municipal, pensado especialmente para los meses de más calor. El Ayuntamiento ya ha trasladado por escrito esta invitación a organismos como la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y grandes superficies comerciales para que faciliten sus espacios comunes durante las horas de temperaturas más elevadas.
La ubicación de estos espacios puede consultarse en la web https://medioambiente.malaga.eu/parques-y-jardines/Areas-de-confort-climatico/, dentro del apartado de áreas de confort climático, donde el visor distingue entre zonas exteriores, áreas interiores y corredores de sombra y puedes acceder a un mapa interactivo.
Qué son las zonas de confort climático en Málaga
Las zonas de confort climático son espacios habilitados para que vecinos y visitantes puedan descansar, refrescarse o resguardarse en momentos de calor intenso. Pueden estar ubicadas al aire libre, en parques y jardines, o en el interior de edificios públicos y equipamientos con zonas comunes, climatización y condiciones de accesibilidad.
El Ayuntamiento puso en marcha esta herramienta el año pasado y, desde entonces, ha instalado señalización informativa en estos puntos para facilitar su identificación. La adhesión de nuevas entidades implicaría permitir el uso de espacios comunes, como áreas de descanso o zonas climatizadas, además de autorizar la colocación de un panel informativo en la entrada del recinto.
Dónde consultar el mapa de refugios climáticos en Málaga
El visor municipal permite localizar los espacios disponibles en los distintos distritos de Málaga. En el mapa aparecen tres tipos de recursos:
- Zonas de confort exteriores, situadas al aire libre y seleccionadas por sus condiciones de sombra, vegetación, pavimento o presencia de fuentes de agua potable.
- Áreas interiores, ubicadas en equipamientos públicos como bibliotecas, centros ciudadanos, juntas de distrito o espacios museísticos.
- Corredores de sombra, calles o recorridos donde la cobertura vegetal supera el 50% y contribuye a reducir la temperatura.
Actualmente, el listado incluye 74 áreas concretas repartidas por todos los distritos de la ciudad. A ellas se suman 85 corredores de sombra, entre los que figuran espacios como el Paseo del Parque, la avenida de la Paloma o los Jardines de Picasso.
Más sombra, bancos y arbolado con fondos europeos
La creación y ampliación de esta red se apoya en un estudio técnico en el que ha participado la Universidad de Málaga, que establece los criterios para definir una zona de confort climático. En el caso de las áreas exteriores, se tienen en cuenta factores como la superficie, la sombra generada por las copas de los árboles, la combinación de vegetación y arquitectura, el tipo de pavimento, la reflexión del calor o la existencia de fuentes de beber.
Además de la herramienta web y la señalización, el proyecto incluye la instalación de bancos, mobiliario urbano y más sombra mediante la plantación de árboles en zonas verdes de la ciudad.
Estas actuaciones cuentan con financiación europea Next Generation UE, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También se integran en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022, de la Consejería de Turismo de la Junta.
Una red pensada para los episodios de calor extremo
La ampliación de las zonas de confort climático forma parte de las medidas municipales para adaptar Málaga a los episodios de calor extremo, cada vez más frecuentes durante el verano. La finalidad es ofrecer a la ciudadanía puntos seguros, accesibles y gratuitos donde hacer una pausa, especialmente en las horas centrales del día.
Con la incorporación de nuevos equipamientos públicos y privados, el Ayuntamiento busca que la red llegue a más barrios y que los malagueños puedan identificar con facilidad los espacios más adecuados para resguardarse cuando suben las temperaturas.
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