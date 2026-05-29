Inauguración
Así serán los nuevos cines premium de Málaga Nostrum: butacas reclinables, 11 salas y entradas a 7 euros
El complejo, que abrirá el 5 de junio, contará con 11 salas y cerca de 1.000 butacas reclinables para ofrecer una experiencia cinematográfica renovada en Málaga capital
Málaga incorporará en los próximos días una nueva oferta cinematográfica con la apertura de los cines premium de Málaga Nostrum, ubicados en el antiguo edificio de Conforama. El complejo abrirá oficialmente el 5 de junio y contará con 11 salas y cerca de 1.000 butacas reclinables, una de las principales novedades de un proyecto que busca renovar la experiencia de ver cine en la capital.
La propuesta llega con una combinación de comodidad, tecnología y programación diversa, pensada tanto para quienes buscan los grandes estrenos comerciales como para los espectadores interesados en la versión original, el cine independiente, los clásicos o las películas de culto.
Nuevos cines en Málaga Nostrum con butacas reclinables
El nuevo espacio cinematográfico tendrá butacas reclinables extra confort en todas sus salas, una prestación inédita en Málaga capital y poco habitual en la provincia. La compañía plantea este formato como un cine premium accesible, con una experiencia más cómoda sin desligarse de promociones y precios pensados para atraer a distintos públicos.
A esa apuesta por el confort se suma un equipamiento técnico de última generación. Las salas estarán dotadas con proyectores láser Christie, sonido 7.1 biamplificado y pantallas Harkness Screen, elementos orientados a mejorar la calidad de imagen y sonido durante las proyecciones.
Grandes estrenos, VOSE, cine independiente y clásicos
La cartelera combinará los estrenos comerciales con una mayor presencia de cine independiente, cine europeo y películas en versión original subtitulada. El complejo también reservará espacio para ciclos de clásicos y títulos de culto, con una línea de programación diferenciada respecto a la cartelera más convencional.
Entre los primeros títulos anunciados figuran He-Man y los Masters del Universo, Cada día nace un listo, el regreso de Scary Movie, la película inspirada en el fenómeno viral Backrooms y Todo lo que nunca fuimos, adaptación de la novela de Alice Kellen.
Entradas a 3,50 euros por la Fiesta del Cine
La apertura coincidirá con la próxima edición de la Fiesta del Cine, que se celebrará del 8 al 11 de junio. Durante esos días, las entradas tendrán un precio especial de 3,50 euros, una promoción con la que el nuevo complejo quiere darse a conocer entre el público malagueño.
Además, los socios de la Tarjeta MK2 podrán acceder en primicia a las salas el 4 de junio, en una jornada previa a la apertura oficial para conocer las instalaciones antes que el resto de espectadores.
Una tarifa de 7 euros para cualquier película
Otra de las promociones anunciadas es la Tarjeta MK2, que permitirá ver cualquier película, cualquier día de la semana, por un precio único de 7 euros. Con esta fórmula, la compañía busca reforzar la idea de un cine premium accesible y favorecer la asistencia regular a las salas.
La llegada de estos nuevos cines amplía la oferta de ocio de Málaga y refuerza el papel de Málaga Nostrum como uno de los grandes polos comerciales y de entretenimiento de la ciudad.
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