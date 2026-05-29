La pequeña cala de Málaga escondida entre rocas y acantilados: perfecta para bucear y ver sus corales y fondo marino

Escondida entre los enormes desfiladeros del paraje natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, se encuentra una pequeña cala repleta de vegetación, arena dorada y agua cristalina que permite disfrutar de un entorno natural único sin apenas masificación gracias a la relativa dificultad de su acceso. Se trata de la playa del Cañuelo, en Nerja, situada en el límite de Málaga con la provincia vecina de Granada.

Esta playa cuenta con una riqueza natural y paisajística que le ha valido para ser nombrada por la prestigiosa revista de viajes 'Condé Nast Traveler' como una de las 12 mejores de toda Málaga al tener "una de las arenas más finas de la provincia", además de aguas "claras y llenas de vida".

La playa del Cañuelo, una cala casi virgen en Nerja

Y es que lo abrupto del terreno y su difícil acceso, para el que es necesario bajar un camino empedrado de 20 minutos o coger un autobús que únicamente pasa en temporada alta, ha permitido que esta cala se mantenga sin apenas cambios y casi virgen.

Así, esta cala "aislada y rústica", como la define la Diputación de Málaga, está rodeada de un entorno natural de gran belleza entre rocas y acantilados, y con una extensa vegetación que recorre su extensión.

Aguas cristalinas y snorkel en los Acantilados de Maro

Además, esta playa secreta cuenta con arena y aguas totalmente cristalinas que, unido a la riqueza de su fondo marino, hace que sea un lugar perfecto para realizar snorkel o buceo.

Esto ha hecho que los amantes de esta práctica se trasladen a esta cala malagueña para disfrutar de la fauna y vida marina de la zona, con especial importancia del coral naranja, una especie catalogada como Vulnerable a la Extinción.

Una de las playas más tranquilas del litoral malagueño

"Es considerada uno de los lugares más tranquilos del litoral malagueño", ha asegurado la Diputación de Málaga sobre esta playa perfecta para desconectar y disfrutar de la calma y la belleza más salvaje de la provincia alejado de las multitudes que se encuentran en otros tantos litorales.

Y para los amantes del senderismo, dispone en sus alrededores de distintos senderos que llegan a impresionantes miradores y áreas de vegetación autóctona.

Cómo llegar a la playa del Cañuelo desde Nerja

Situada a tan solo 13 kilómetros de Nerja, esta playa es accesible desde el municipio costero tras incorporarse a la N-340 dirección Almuñécar, y tomar la salida 402 a la derecha.

Otra alternativa para acceder al lugar es coger la autovía en dirección a Almería, tomar la salida de La Herradura y seguir la carretera hacia la costa hacia la N-340 dirección a Málaga.

Acceso en autobús lanzadera o a pie hasta la cala

Una vez llegado a este enclave, hay que dejar el coche en la parte superior del acantilado y tomar el autobús lanzadera que se ha dispuesto en el lugar para bajar a la playa y subir de ella.

Playa del Cañuelo, en Nerja / Diputación de Málaga

Para quien lo prefiera, también se puede hacer el recorrido a pie, aunque es necesario utilizar calzado adecuado debido a lo abrupto del terreno.