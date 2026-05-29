Sucesos
Siete carteristas detenidos por robar a turistas en el Cercanías entre Málaga y Fuengirola
Los arrestados tenían preferencia por turistas extranjeros a los que comenzaban a acechar en la estación del aeropuerto para sustraerles las tarjetas de crédito y usarlas en cajeros automáticos
La Policía Nacional ha detenido a siete personas por presuntamente dedicarse a robar pertenencias a usuarios del Cercanías entre Málaga y Fuengirola. La investigación del Grupo de Hurtos ha permitido neutralizar a dos grupos que tenían una clara preferencia por turistas a los que les sustraían la cartera o el bolso para usar sus tarjetas bancarias en cajeros automáticos a los que acudían rápidamente.
Vigilando en la estación del aeropuerto de Málaga
Un repunte de denuncias que coincidían en modus operandi, ubicación y fechas fue el punto de inicio de la investigación. Los agentes comprobaron que la mayoría de las víctimas eran turistas extranjeros que, tras llegar a Málaga por vía aérea, accedían al Cercanías por la estación del aeropuerto para trasladarse a la capital, Torremolinos o Fuengirola.
El visionado de las cámaras de seguridad de esta estación permitió a los agentes ver a varios rateros acechando a sus víctimas cuando adquirían los billetes del viaje. "Les ofrecían ayuda o se interesaban por la actividad que estaban realizando para percatarse del número PIN de las tarjetas de crédito.
Luego las seguían hasta los vagones y aprovechaban las aglomeraciones en la entrada a los mismos o ya en el interior para arrebatarles la cartera o el bolso. Con las tarjetas en su poder, acudían a un cajero automático rápidamente para realizar reintegros en efectivo.
Cinco detenidos de una banda tras encontrarse en una estación
El Grupo de Hurtos, con el apoyo de otras unidades de la Policía Nacional, intensificó la presencia de agentes tanto en las estaciones como en los trenes para detectar a los autores. En una primera fase consiguieron detener a cinco varones de un grupo itinerante justo en el momento en que se disponían a agruparse en una de las estaciones. El resto de integrantes identificados no han sido localizados precisamente por esa itinerancia, pero los agentes siguen trabajando en su detención.
Dos detenidas más en la estación del Guadalhorce
Una semana después fueron arrestadas dos mujeres, ambas de 39 años, en la estación del Guadalhorce tras apearse de un tren procedente de Fuengirola y con la intención de subirse de nuevo en dirección a esa localidad. "En el momento de su arresto se les intervino dinero en efectivo, así como efectos utilizados para la comisión de este tipo de hechos.
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