PLANES
El pueblo del Valle del Guadalhorce que celebra este fin de semana sus III Jornadas Arroceras con especialidades gourmet por pocos euros: desde caldoso con bogavantes a emulsión de algas y solomillo ibérico
La propuesta gastronómica ofrece a sus asistentes "un producto increíbles" y ese sabor que "solo se comparte alrededor de una buena paella"
La provincia de Málaga se convertirá este fin de semana en el paraíso de los amantes del arroz con la celebración de las III Jornadas Arroceras de Algarbía, una cita que se llevará a cabo en Pizarra, donde se ofrecerá a sus asistentes cinco creaciones "gourmet" por apenas unos euros.
Estas jornadas han sido creadas por el restaurante La Algarbía de Pizarra, un establecimiento especializado en platos de calidad que entremezclan tradición y vanguardia y que ha querido rendir homenaje a los mejores arroces a través de este evento.
Cinco arroces gourmet para disfrutar en Pizarra
De ese modo, desde este viernes y hasta el domingo, vecinos y visitantes pueden disfrutar en esta localidad del Valle del Guadalhorce de cinco "creaciones gourmet" caracterizadas por "un producto increíble y ese sabor que solo se comparte alrededor de una buena paella".
Así lo ha asegurado el propio restaurante, que ofrecerá estas recetas únicas durante todo el fin de semana tanto para degustar en su local como para recoger y tomar a domicilio.
Las especialidades de las Jornadas Arroceras de Algarbía
Para estas III Jornadas Arroceras de Algarbía, el negocio ha creado cinco especialidades, entre las que se encuentran el caldoso con bogavante, el arroz de lomo de vaca, tirabeques y kimchy; y el de solomillo ibérico y jamón.
A estos se suman el de pollo campero, boletus y calabaza, y el de señoret con emulsión de algas. Así, este restaurante de la provincia malagueña espera sorprender y enamorar a sus usuarios con los sabores más exquisitos e innovadores.
Precio de las paellas gourmet en Pizarra
El precio de estas paellas gourmet es de 15 euros, a excepción del caldoso con bogavante, que se puede adquirir por 18 euros.
Unos arroces que se pueden degustar tanto en casa como en su restaurante, para lo que se aconseja realizar una reserva previa.
Cómo reservar los arroces de La Algarbía
La recogida de los pedidos se debe hacer a las 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 y 15.30 horas en su local de la calle Juan Ramón Jiménez número 16 de Pizarra.
Por su parte, la reserva y el encargo de los arroces se debe realizar mediante los números de teléfono 660 29 47 57 o el 635 86 29 65.
El horario del restaurante es de domingo a jueves de 12.00 a 16.00 horas, mientras que los viernes y sábados es de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas.
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