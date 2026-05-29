¿Radares que no multan si excedes el límite de velocidad? Málaga instala 22 nuevos radares pedagógicos por toda la ciudad

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado la instalación de un total de 22 radares pedagógicos repartidos por todos los distritos de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial y fomentar una conducción más responsable. Los primeros cuatro dispositivos ya se encuentran operativos en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, camino del Pilar, avenida Valle Inclán y la avenida James Bowles. Se trata de paneles informativos que no sancionan, sino que buscan concienciar a los conductores mostrando la velocidad en tiempo real mediante señales visuales y códigos de colores.

Los radares incorporan pantallas LED dinámicas capaces de advertir visualmente si el vehículo circula dentro del límite permitido o lo supera. Cuando la velocidad es correcta, el panel muestra cifras o una cara sonriente en color verde. En cambio, si el conductor excede el límite establecido, aparece una señal roja intermitente acompañada de una cara triste.

Además, el sistema incluye un mecanismo específico para evitar conductas temerarias. Cuando se alcanza una velocidad considerada de riesgo, la pantalla deja de mostrar cifras y activa únicamente un símbolo de advertencia con una exclamación en rojo.

Registro anónimo de hasta 1,3 millones de vehículos

Uno de los aspectos más destacados de estos radares pedagógicos es su capacidad tecnológica. Los dispositivos pueden registrar de manera anónima información de hasta 1,3 millones de vehículos, almacenando datos de fecha, hora y velocidad para posteriores análisis estadísticos sobre el comportamiento del tráfico.

Toda esta información puede monitorizarse tanto de forma local como remota mediante conexión GPRS, permitiendo evaluar patrones de circulación y mejorar futuras estrategias de movilidad urbana.

Los nuevos radares también incorporan medidas de eficiencia energética. La luminosidad de los paneles LED se regula automáticamente según la luz ambiental y las pantallas se apagan cuando no detectan circulación. Asimismo, los dispositivos funcionan mediante una combinación de conexión eléctrica tradicional, baterías y paneles solares fotovoltaicos, lo que permite optimizar el consumo energético y garantizar la continuidad del registro estadístico incluso en situaciones de baja batería.

Implantación progresiva en todos los distritos

El plan municipal contempla la colocación progresiva de dos radares pedagógicos por distrito durante este año hasta alcanzar los 22 dispositivos previstos en todo el término municipal.

Las ubicaciones han sido seleccionadas junto a la Policía Local atendiendo a criterios de pacificación del tráfico y seguridad vial. Entre los puntos previstos figuran la avenida de Andalucía, avenida Carlos Haya, avenida Juan XXIII, avenida de Velázquez, camino del Colmenar, avenida Simón Bolívar, avenida Rocío Jurado y carretera Azucarera-Intelhorce, entre otros.

¿Cuál es la diferencia con los radares convencionales?

A diferencia de los radares tradicionales, los nuevos radares pedagógicos instalados por el Ayuntamiento de Málaga no tienen capacidad sancionadora. Su función principal es preventiva y educativa, ya que están diseñados para concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y mejorar así la seguridad vial en las calles de la ciudad.

Estos dispositivos muestran en tiempo real la velocidad a la que circula cada vehículo mediante paneles LED de alta visibilidad. El sistema utiliza códigos de colores y pictogramas para alertar a los conductores: el color verde indica que se circula dentro del límite permitido, mientras que el rojo advierte de un exceso de velocidad. En algunos casos, incluso aparecen iconos como caras sonrientes o tristes para reforzar el mensaje de forma visual e inmediata.

Frente a los radares convencionales, que sí registran infracciones y pueden derivar en multas económicas o pérdida de puntos, los radares pedagógicos únicamente recopilan datos estadísticos de forma anónima. Esta información permite analizar el comportamiento del tráfico y detectar puntos donde es necesario reforzar las medidas de calmado circulatorio, especialmente en zonas con gran presencia peatonal o elevada intensidad de tráfico.

El objetivo de este tipo de tecnología es fomentar una conducción más responsable sin recurrir directamente a la sanción, apostando por la educación vial y la reducción voluntaria de la velocidad como herramientas para disminuir el riesgo de accidentes.