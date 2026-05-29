Bad Bunny vuelve a sonar en pizarras digitales de colegios de Málaga y Andalucía: la Junta investiga lo ocurrido el segundo hackeo en 24 horas

La música de Bad Bunny ha vuelto a interrumpir las clases en centros escolares de Málaga y del resto de Andalucía. La incidencia se ha repetido este viernes a las 10.00 horas en pizarras digitales de varios colegios, donde han empezado a reproducirse canciones del artista puertorriqueño acompañadas de una pantalla en blanco y un mensaje en mayúsculas: "A petición de Irene".

La situación, que ya se había registrado este jueves, ha sorprendido de nuevo a alumnos y docentes en plena recta final del curso escolar, marcada en muchos centros por la realización de exámenes. La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer el origen de lo ocurrido y determinar cómo se ha producido la reproducción remota de estos contenidos en los dispositivos de aula.

La misma hora, el mismo mensaje y el mismo cantante

Según relatan fuentes educativas consultadas, la incidencia se ha reproducido prácticamente en las mismas condiciones que el día anterior: a las 10.00 horas, con canciones de Bad Bunny y con el mismo mensaje en la pantalla. La repetición del patrón ha llevado a algunos responsables de centros a reforzar la hipótesis de que podría tratarse de una actuación realizada a distancia.

"Lo más plausible es pensar que se trata de un sistema en remoto", comenta el director de un centro escolar consultado. Al parecer, la principal diferencia respecto a este jueves es que estas pantallas no disponían de conexión a internet vía Wi-Fi. Por tanto, la hipótesis de que se trate de un hackeo en remoto cobra relevancia, al menos entre los docentes y directores de los centros. Por lo demás, se ha dado exactamente en las mismas condiciones: misma hora, cantante y mensaje.

Preocupación por la privacidad de los menores

Una de las principales preocupaciones en los centros pasa ahora por la protección de los datos del alumnado. Según apuntan fuentes educativas, se está recomendando a los maestros que revisen la información descargada en los discos duros de las pizarras digitales, especialmente aquella que pueda incluir datos personales de menores o cuentas corporativas de correo electrónico.

El objetivo inmediato es comprobar si la incidencia se ha limitado a la reproducción de contenido audiovisual o si ha podido afectar a información almacenada en los dispositivos. Por ahora, no se ha confirmado oficialmente el alcance técnico del problema.

La Junta abre una investigación sobre las pizarras digitales

Hasta el momento, los centros solo han recibido llamadas de los jefes de inspección alrededor de las 8:30 de la mañana de este viernes para confirmar la incidencia tras haber informado de la situación en el día de ayer. "Sospecho que a todos los colegios nos mandarán a un técnico para resetear el disco duro, aunque es una suposición", señala el citado director en declaraciones a este periódico.

La música de Bad Bunny ha pillado por sorpresa a todos en la recta final del curso escolar cuando las pruebas escritas marcan la agenda. "Pues en un examen de matemáticas hoy a sonado una canción sin que nadie tocara nada, la canción se puso desde una aplicación llamada Smart Remote Management, que es una aplicación del servidor que controla las pantallas a distancia. Después, la red Wi-Fi dejo de funcionar", señala un docente consultado.

Incidencia en plena recta final del curso escolar

La repetición del episodio ha generado inquietud en la comunidad educativa andaluza, especialmente por producirse en un momento del curso en el que muchos centros están inmersos en exámenes, evaluaciones y cierre de actividades académicas.

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Por ahora, la Junta mantiene abierta la investigación y los centros permanecen atentos a las instrucciones técnicas que puedan recibir en las próximas horas para reforzar la seguridad de las pizarras digitales y evitar que la incidencia vuelva a repetirse.