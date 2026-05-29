La UMA recibe 5,62 millones de la Junta de Andalucía por el modelo de financiación

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en funciones ha transferido de forma íntegra en mayo a la Universidad de Málaga (UMA) 5,62 millones incluidos en el primer reparto del modelo de financiación de 2026 para atender el refuerzo presupuestario y financiero del sistema y las retribuciones de personal. De esta cifra para la UMA, 2,10 millones son para refuerzo y 3,53 millones para personal.

Ese importe, que tendría que abonarse a las instituciones académicas mensualmente como el resto de partidas recogidas en el modelo, se ha adelantado para que las universidades puedan disponer ya de estos fondos y atender así de forma inmediata sus necesidades vinculadas a esos capítulos, ha informado la Junta.

En total, el Gobierno andaluz ha transferido a las universidades públicas andaluzas 37,5 millones de euros.

De esa cantidad, 21,5 millones están vinculados a los acuerdos económicos en materia de personal alcanzados por los rectores y la Junta de Andalucía el pasado 8 de abril de 2025.

Primer reparto del modelo de financiación de 2026 para atender el refuerzo presupuestario y financiero del sistema y las retribuciones de personal / álex zea

Complementos salariales

En el documento que se derivó de dichos acuerdos, la Administración autonómica se comprometía a pagar en dos años -entre 2026 y 2027- los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI) como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), correspondientes a 2024.

Este ingreso permite a la Consejería de Universidad cumplir íntegramente con los compromisos adquiridos un año antes de lo acordado, según informó el viernes la Junta en un comunicado.

Por su parte, los 16 millones restantes, que tienen carácter consolidable, lo que implica que se incorporan de forma permanente al modelo de financiación para los próximos años, tienen como finalidad reforzar presupuestaria y financieramente el sistema público universitario.

Más de 1.825 millones en total

Estos 37,5 millones de euros constituyen la aportación adicional que la Consejería de Universidad ha sumado a los 1.788,2 millones inicialmente presupuestados en las cuentas de la Junta para el modelo de financiación universitaria de 2026, alcanzando un montante de 1.825,7 millones, que podrá ser completado posteriormente con un segundo reparto.

La distribución de esa cuantía global ya fue respaldada en abril por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), órgano en el que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz.

De esos 1.825,7 millones de euros, 1.669,01 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento, y 112,64 millones hacen referencia a la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

De igual modo, está englobado en la cantidad total un aporte de 6,57 millones de euros consolidables destinado a la nivelación. Un apartado en el que Málaga vuelve a ser protagonista.

En este ejercicio, se ha determinado que esos recursos tengan como destino la Universidad de Granada, que recibirá 2,01 millones de euros y, especialmente, la UMA, a la que se transferirán por este concepto 4,55 millones de euros, cifras que se completan con los 37,5 millones.

600 euros por estudiante menos de la media

A finales de abril, el rector de la UMA, Teodomiro López, volvió a criticar en un acto que la Universidad de Málaga «sigue siendo la penúltima en infrafinanciación, con cerca de 600 euros por estudiante menos de la media y cerca de 1.100 euros menos que las universidades mejor financiadas».

Un «caballo de batalla» económico que es necesario, dijo el rector, para «seguir manteniendo la excelencia que se merecen Málaga y su provincia».

El reparto de los 37,5 millones en el resto de provincias queda de la siguiente forma: Universidad de Almería (3,12 millones); Universidad de Cádiz (3,40 millones); Universidad de Córdoba (2,44 millones); Universidad de Granada (7,23 millones); Universidad de Huelva (2,51 millones; Jaén (2,57 millones); Pablo de Olavide (2,53 millones), mientras que la Universidad de Sevilla recibirá 8,06 millones de euros y la Universidad Internacional de Andalucía no participa en el reparto de estos recursos, ya que cuenta con una financiación singular al margen del resto de instituciones públicas andaluzas.