Vecinos del Llano de la Trinidad denuncian picor de ojos y dolor de cabeza por el humo del Hotel Ibis: "Es imposible dejar las ventanas abiertas"

El Hotel Ibis de Málaga continúa con salida de humo cinco días después del incendio. Aunque el fuego ya está extinguido, los bomberos siguen trabajando en el edificio y abriendo nuevas vías de ventilación para facilitar la salida de los gases calientes y del calor acumulado en el interior.

La humareda que provocó el incendio afectó desde el primer momento a buena parte de las calles y edificios cercanos, especialmente en el entorno del Llano de la Trinidad, calle Mármoles y La Trinidad. Con el paso de los días, los vecinos más próximos al inmueble aseguran que siguen notando las consecuencias del humo.

Quejas por picor de ojos, garganta y dolor de cabeza en el Llano de la Trinidad

Silvia García, vecina y presidenta de la Asociación Espencilla del Perchel, explica que varios vecinos del Llano de la Trinidad han informado de molestias como irritación en los ojos, picor de garganta y dolores de cabeza.

Ella misma asegura que también lo está sufriendo en primera persona: "Yo también he tenido unos dolores de cabeza y de verdad que la garganta pica. Vivo muy cerca, justo enfrente. En mi calle es imposible dejar las ventanas abiertas".

La Opinión

La situación, según relata, se ha vuelto especialmente incómoda por la duración del episodio: "Nos duele la cabeza, porque son muchos días ya. Aunque tengamos las ventanas cerradas, cada vez que entramos o salimos lo notas".

Preocupación vecinal por el estado del edificio

Además del humo, los vecinos miran con preocupación el estado en el que ha quedado el edificio tras el incendio. Silvia señala que el inmueble se encuentra muy próximo a las viviendas y que ese es uno de los principales motivos de inquietud: "Nos preocupa el colpaso, porque hay viviendas cercanas".

La presidenta vecinal añade que el edificio "está abombado por varios lados", además de haber soportado mucha agua durante estos días por las labores de extinción. No obstante, indica que, según les han trasladado los bomberos, "no hay riesgo ahora mismo", aunque reconoce que "el susto lo tienes".

Sin orden de desalojo para los vecinos

Sobre si los vecinos han recibido alguna indicación para abandonar sus viviendas, García asegura que no. Explica que durante las primeras horas sí existió preocupación por la intensidad del humo: "Temíamos el primer día porque era un humo negro supertóxico, pero nos han dicho que no pasa nada y que nos quedáramos en casa".

Pese a las molestias y la preocupación, los vecinos también quieren poner en valor la labor de los efectivos que siguen interviniendo en el edificio: "Están al pie del cañón", afirma García, que subraya que los bomberos no han parado durante estos días.

"Hay que reconocer su labor", concluye.