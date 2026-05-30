El buscador Kayak incluye a Málaga en la lista de los 15 destinos globales más buscados por el turista extranjero para este verano

El portal Kayak afirma que Málaga se encuentra entre los 15 destinos más buscados a nivel global por los viajeros internacionales que consultan su web de cara a este verano. El ranking de este buscador de ofertas de viajes cuenta con cuatro ciudades españoles: Madrid, Barcelona, Palma y Málaga que, de acuerdo con los datos de búsquedas de vuelos realizadas por los usuarios en este portal, ocupan los puestos 6, 7, 9 y 15 del ranking de los destinos más consultados por los turistas extranjeros para esta temporada estival.

Málaga cerraría así este listado, que está encabezado en sus cinco primeros puestos a nivel internacional por Tokio (Japón), Bangkok (Tailandia ), Londres (Reino Unido), Nueva York (EEUU) y París (Francia).

Tras Madrid (sexta) y Barcelona (séptima), aparecen Roma (Italia) y Palma de Mallorca, seguida de Lisboa (Portugal), Cancún (Mexico), Orlando y Los Ángeles (EEUU) y Atenas (Grecia), con Málaga cerrando el Top 15 de Kayak.

Un grupo de turistas visita la Alcazaba de Málaga. / Álex Zea

Kayak ve un escenario positivo para el turista

"A pesar del impacto que el aumento en los costes de combustible y el contexto global actual han tenido sobre las tarifas aéreas, nuestros datos señalan un escenario positivo para el viajero internacional que quiera viajar a España", afirma la directora comercial de Kayak para Europa, Natalia Diez-Rivas.

Según sus datos, los precios medios de los vuelos a España desde los países que muestran un mayor interés por viajar a destinos españoles registraron "caídas o estabilidad" con respecto a la semana previa, a excepción de Italia.

Países que más buscan el destino España

Canadá, Estonia, Brasil, Colombia e Irlanda son los países emisores cuyas búsquedas de vuelos a España más crecen en comparación con el verano pasado.

Málaga sería también el tercer destino doméstico de mayor tendencia entre los viajeros españoles para este verano, con un crecimiento en las búsquedas de vuelos del 8% en comparación con el verano de 2025, según Kayak.