Vuelven a cerrar temporalmente al baño la playa de Guadalmar tras averiarse una tubería de la red de saneamiento

Una nueva incidencia deja sin baño a la playa de Guadalmar tan solo una semana después de su reapertura. La rotura de una pieza de encaje en una tubería de la red de saneamiento a la altura de la zona de Arraijanal de la playa del Campo de Golf ha generado un vertido de aguas fecales que ha obligado a señalizar esta playa como zona de baño no autorizada temporalmente.

La incidencia fue detectada en la tarde de ayer al registrarse una reducción de la presión en la tubería desde la estación de bombeo de Guadalmar. Desde ese momento, los equipos de Emasa empezaron a trabajar, primero en la localización de la avería y, una vez identificada, en su reparación, que está prevista que se resuelva durante el día de hoy.

Arreglo de la tubería

La rotura se ha producido en la pieza de encaje de una ventosa de esta conducción de 700 milímetros de diámetro. Para acometer la reparación ha sido necesario paralizar la EBAR Guadalmar.

Con esto, se utilizarán los medios pertinentes para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental para que el impacto ambiental sea el mínimo posible y el vertido se está realizando mar adentro, a través de un emisario que tienen una longitud de 475 metros.

Varios cierres en los últimos meses

Fue en diciembre de 2025 cuando la crecida del río Guadalhorce provocó una rotura de un tramo de tubería que cruzaba por el litoral de este barrio, expulsando un vertido fecal que obligó a prohibir el baño en el mar por la presencia de la bacteria E. coli.

Aunque en marzo se levantó la medida preventiva, el problema volvió a situarse hace dos meses en la rotura de un gran colector en la desembocadura del Guadalhorce. La solución provisional que puso en marcha EMASA el pasado 22 de mayo, fue el aprovechamiento en sentido inverso de las nuevas canalizaciones de aguas regeneradas para conducir las aguas residuales hasta la EDAR, hasta que finalizasen las obras de reparación.

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