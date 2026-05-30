Estabilizado el incendio forestal en Almáchar

Un nuevo incendio azota la provincia de Málaga, esta vez en el término municipal del Almáchar.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de que han conseguido estabilizar el incendio declarado este sábado, sobre las 11.50 horas. El fuego se inició cerca de un terreno forestal y agrícola, donde ya se encuentran trabajando operarios de Infoca.

Sobre las 13.25 horas han conseguido estabilizar el incendio, según han informado desde su cuenta de X.

Hacia el lugar se han movilizado un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes medioambientales y un helicóptero ligero, como medio aéreo.

Por el momento, no se han registrado daños personales.