Incendio
Estabilizado el incendio forestal en Almáchar
El fuego se ha iniciado cerca de un terreno forestal y agrícola sobre las 11.50 horas de este sábado y a las 13.25 horas han informado de su estabilización
Un nuevo incendio azota la provincia de Málaga, esta vez en el término municipal del Almáchar.
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de que han conseguido estabilizar el incendio declarado este sábado, sobre las 11.50 horas. El fuego se inició cerca de un terreno forestal y agrícola, donde ya se encuentran trabajando operarios de Infoca.
Sobre las 13.25 horas han conseguido estabilizar el incendio, según han informado desde su cuenta de X.
Hacia el lugar se han movilizado un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes medioambientales y un helicóptero ligero, como medio aéreo.
Por el momento, no se han registrado daños personales.
- Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
- La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
- La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
- Operación antidroga de la Policía Nacional en Álora
- Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
- La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
- La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá
- El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios