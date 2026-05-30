Emasa repara la avería que causa el vertido de aguas fecales en Guadalmar: se mantiene restringido el baño en la playa del Campo de Golf

La Empresa Municipal de Aguas, Emasa, ha dado por reparada la avería detectada en una tubería de la red de saneamiento a la altura de Guadalmar, en el distrito malagueño de Churriana. La incidencia obligó a realizar un vertido puntual mar adentro, ya finalizado, y ha llevado al Ayuntamiento a señalizar de forma preventiva la zona de Arraijanal, en la playa del Campo de Golf, como espacio de baño no autorizado temporalmente.

La restricción se mantendrá hasta que se conozcan los resultados de las muestras de agua tomadas tras la incidencia. Según la información facilitada, la medida tiene carácter preventivo y afecta a la zona de Arraijanal de la playa del Campo de Golf.

La estación de bombeo de Guadalmar vuelve a estar operativa

Una vez completada la reparación, la estación de bombeo de aguas residuales de Guadalmar ha recuperado su funcionamiento habitual. Esta infraestructura vuelve a transportar el caudal hasta la estación depuradora del Guadalhorce, lo que ha permitido poner fin al vertido que se había realizado mar adentro a través de un emisario de 475 metros de longitud.

La avería tuvo su origen en la rotura de una pieza de encaje de una ventosa en una conducción de 700 milímetros de diámetro. La incidencia fue detectada tras registrarse una bajada de presión en la tubería desde la estación de bombeo de Guadalmar.

Emasa comunicó la incidencia a la Junta de Andalucía

Los equipos de Emasa comenzaron a trabajar desde el primer momento en la localización de la avería y, posteriormente, en su reparación. Para llevar a cabo los trabajos fue necesario paralizar la EBAR Guadalmar, conforme a lo previsto en el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

La empresa municipal ha informado a la Junta de Andalucía de la incidencia desde el inicio, según ha precisado. El Ayuntamiento mantiene ahora la señalización preventiva en Arraijanal a la espera de los resultados de las analíticas que determinarán cuándo puede volver a autorizarse el baño en la zona afectada.

Un problema que vuelve a repetirse en Guadalmar

Guadalmar vuelve a enfrentarse a un problema que no resulta nuevo para esta parte del litoral malagueño. Las playas de Guadalmar y La Cizaña han permanecido cerradas al baño seis semanas después de detectarse vertidos de aguas fecales en la zona, una situación que ha reactivado las críticas por las incidencias vinculadas a la red de saneamiento.

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido al Consistorio y a la Junta de Andalucía que actúen con mayor rapidez para devolver la normalidad a estas playas de Churriana. La formación advierte de los perjuicios económicos para los negocios cercanos y del problema de salud pública asociado a la presencia de E. coli.