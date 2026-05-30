Las escuelas infantiles de Málaga recibirán antes los pagos de la Junta: será en septiembre para evitar un "desfase de tesorería" por la gratuidad

Hace unas semanas era un principio de acuerdo y ahora ya es oficial. Las escuelas infantiles de Málaga, y de toda Andalucía, recibirán un anticipo del mes de septiembre para evitar los problemas de liquidez que vienen denunciando desde hace años. La propia Junta de Andalucía reconoce en el borrador de la orden que la gratuidad progresiva del servicio de atención socioeducativa provoca un “desfase de tesorería” en los centros y que eso puede comprometer su capacidad para prestar el servicio en septiembre. Tras el pacto con las patronales hace 20 días, la Consejería de Educación se ha comprometido a dar oxígeno a la economía de los negocios abonando un anticipo del 50% del importe de cada alumno solo en septiembre.

Era una de las grandes reivindicaciones de las escuelas infantiles, además del incremento del precio de la plaza, que subirá 9,52€ en enero de 2027. Cabe tener en cuenta que las escuelas infantiles adheridas al programa de ayuda a las familias de la Junta, siempre han recibido la bonificación de las plazas a un mes vista, es decir, recibían lo de septiembre a finales de octubre. Como consecuencia, se veían obligadas a adelantar de sus propios bolsillos los gastos de la guardería, asumiendo problemas de liquidez durante el inicio del curso.

Ahora la Junta de Andalucía modificará el sistema de ayudas a las familias en el primer ciclo de Educación Infantil -0 a 3 años- habilitando pagos anticipados a las escuelas infantiles de titularidad privada pero de gestión concertada para adelantar fondos correspondientes a la liquidación de septiembre de cada curso escolar. Es decir, los centros podrían recibir parte del dinero antes de justificar definitivamente ese mes.

Así lo confirma la Consejería de Educación en el decreto que inicia ahora su tramitación para modificar el Anexo I del Decreto-ley 1/2017, que regula el programa de ayudas a las familias para fomentar la escolarización de menores de tres años en Andalucía. El motivo es la implantación progresiva de la gratuidad del servicio de atención socioeducativa, conocido como ASE, en los centros adheridos. Según el propio texto, esta gratuidad cambia la forma en la que los centros cobran los servicios y genera un problema de financiación, especialmente en septiembre, cuando empieza el curso escolar.

Para solucionarlo, la Junta introduce una nueva base, llamada "Decimonovena bis. Pago anticipado", que permite adelantar dinero a los centros antes de que justifiquen la liquidación del mes de septiembre. Llegado el momento, será la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación quien deberá publicar una resolución con la cuantía de los pagos anticipados que correspondan a cada entidad colaboradora. Será, concretamente, durante los cinco primeros días hábiles de septiembre.

En este sentido, el borrador establece expresamente que para recibir estos pagos anticipados "no se exigirá garantía" a las entidades colaboradoras. Sin embargo, cabe destacar que la orden no crea una nueva bonificación familiar ni cambia los tramos de ayuda. Lo que hace es modificar la forma de pago a los centros para que tengan liquidez al inicio del curso. Según lo previsto, la orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA.

Incremento del precio de la plaza

Este acuerdo se enmarca dentro de una negociación donde también se ha abordado la principal reclamación de las escuelas infantiles: la subida del precio de la plaza. El pasado 8 de mayo, la Consejería de Educación y las patronales del sector alcanzaron un principio de acuerdo casi unánime para actualizar el precio de la plaza pública de infantil de 0 a 3 años. El módulo pasará de los actuales 240,53 euros a 250,15 euros a partir de enero de 2027, un coste que asumirá al 100% la Junta para las plazas de 1 a 3 años.

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La cantidad, aparentemente menor, tiene una lectura mucho más amplia. No solo supone una subida del precio por plaza tras seis años congelado, sino que permite a la Junta cerrar un frente que estalló en plena campaña electoral. Según fuentes de la Junta, la actualización del precio de la plaza supondrá 10 millones de euros más respecto al curso anterior y un total de 300 millones de euros cada año.