Cuando una imagen ayuda a encontrar la propia voz: taller fotográfico para la integración social en Adintre

Durante tres días, un grupo de participantes de la Asociación Adintre Fuengirola, colectivo dedicado a la asistencia y apoyo a la integración de personas en riesgo de exclusión social, tuvo la oportunidad de descubrir algo más que los fundamentos de la fotografía a través de la Escuela Nómada f/22 y la Fundación Unicaja. Lo que comenzó como un taller formativo terminó convirtiéndose en una experiencia de expresión, encuentro y reconocimiento mutuo, demostrando que una cámara o un móvil puede ser mucho más que una herramienta para capturar imágenes.

La fotografía suele asociarse a la técnica: la luz, el encuadre, la composición o el manejo de la cámara. Sin embargo, detrás de cada fotografía existe una mirada, una historia y una forma de relacionarse con el mundo. Precisamente ahí radicó el verdadero valor de este taller desarrollado para personas vinculadas a los programas de apoyo e integración social de Adintre Fuengirola.

El primer día estuvo enfocado a la parte teórica. Los participantes conocieron conceptos básicos de fotografía y aprendieron cómo una imagen puede transmitir emociones, ideas y mensajes, también se analizaron fotografías icónicas y los participantes hablaron sobre lo que les transmitía cada una de ellas. Sobre todo, descubrieron que no es necesario ser un profesional para contar algo importante a través de una fotografía. Cada persona posee una manera única de observar la realidad, y esa mirada merece ser compartida.

La segunda jornada estuvo centrada en la práctica. Cámara y móviles en mano, los alumnos salieron a explorar su entorno desde una nueva perspectiva. Lo cotidiano dejó de ser invisible. Un detalle en una calle, una sombra o una sonrisa se transformaron en oportunidades para crear imágenes con significado. El ejercicio no consistía únicamente en fotografiar, sino en aprender a observar, detenerse y valorar aquello que muchas veces pasa desapercibido.

Finalmente, el tercer día se celebró una exposición con los trabajos realizados. Las fotografías ocuparon el espacio del centro Adintre Fuengirola, pero los auténticos protagonistas fueron sus autores. Cada imagen representaba una experiencia personal, una forma de entender el entorno y una voz propia expresada a través del lenguaje visual. La exposición permitió compartir esas miradas con el resto del grupo y generar un espacio de diálogo donde cada participante pudo sentirse escuchado y valorado.

La fotografía como herramienta de integración

En una sociedad donde muchas personas en situación de vulnerabilidad sienten que su voz apenas encuentra espacios para ser escuchada, estos talleres fotográficos de la Escuela Nómada y la Fundación Unicaja ofrecen una alternativa poderosa. La fotografía no exige grandes discursos ni conocimientos previos. Permite comunicar emociones, experiencias y puntos de vista de manera directa y accesible. Además, la práctica fotográfica fomenta habilidades que resultan fundamentales para la integración social: la autoestima, la creatividad, la confianza personal, la capacidad de observación y el trabajo en grupo. Cuando una persona descubre que es capaz de crear una imagen que emociona o transmite un mensaje, también descubre nuevas capacidades en sí misma.

La fotografía tiene otra virtud especialmente valiosa: invita a mirar a las personas más allá de las etiquetas. Frente a una imagen, desaparecen durante un instante los prejuicios, las circunstancias personales o las dificultades sociales. Lo que permanece es la capacidad de crear, interpretar y compartir una visión propia del mundo.

Por ello, este nuevo taller de la Escuela Nómada y Fundación Unicaja no fue únicamente una actividad formativa. Fue una oportunidad para fortalecer vínculos, favorecer la participación y generar espacios donde cada persona pudiera sentirse protagonista de su propia historia.

Noticias relacionadas

En la presentación de la exposición quedó una certeza compartida: detrás de cada fotografía hay una mirada que merece ser vista.