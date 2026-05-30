Málaga supera los 1,1 millones de noches de hotel hasta abril impulsada por el turismo extranjero

Málaga encara el arranque de 2026 con señales positivas en su actividad hotelera. Los últimos datos oficiales reflejan una evolución marcada por un cambio relevante en el comportamiento de los visitantes: la ciudad no solo mantiene su capacidad de atracción turística, sino que consolida estancias más prolongadas, especialmente entre los mercados internacionales. Esta tendencia refuerza el peso del turismo extranjero en la capital y deja un primer balance del año con lecturas significativas para el sector.

Un balance hotelero, al alza

La ciudad ha cerrado el primer cuatrimestre de este año 2026 con un balance hotelero al alza, especialmente en el número de noches contratadas. Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE correspondientes a abril, publicados esta semana, la capital ha registrado entre enero y abril 542.834 viajeros alojados en hoteles y 1.131.695 pernoctaciones.

La cifra supone un crecimiento de casi un uno por ciento en viajeros respecto al mismo periodo de 2025, pero el avance más significativo se observa en las estancias: las pernoctaciones aumentan un 6,4%, con 68.555 noches más que en los cuatro primeros meses del año anterior.

Las pernoctaciones suben en abril en Málaga. / álex zea

El dato confirma una tendencia relevante para el sector turístico local: llegan prácticamente los mismos viajeros, pero permanecen más tiempo en la ciudad. Ese comportamiento se aprecia con claridad en abril, mes en el que el número total de viajeros descendió, aunque las noches de hotel volvieron a crecer.

El turismo extranjero sostiene el crecimiento hotelero en Málaga

El mercado internacional ha sido el principal responsable del aumento de las pernoctaciones en la ciudad. Entre enero y abril, Málaga recibió 355.008 viajeros extranjeros, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2025. Estos visitantes realizaron 812.094 pernoctaciones, lo que representa un incremento de más de un diez por ciento.

El comportamiento contrasta con el mercado nacional, que cerró el primer cuatrimestre con descensos tanto en viajeros como en noches hoteleras. Los residentes en España sumaron 187.826 viajeros, un 5,5% menos, y 319.601 pernoctaciones, un 3,1% menos.

El mercado extranjero sigue sosteniendo las pernoctaciones en Málaga. / Álex Zea

La evolución deja una lectura clara para el sector: el visitante internacional gana peso en la ocupación hotelera de Málaga y compensa la caída del turismo procedente de otros puntos del país.

Reino Unido se mantiene como principal mercado emisor

Reino Unido continúa siendo el primer mercado internacional para Málaga en lo que va de 2026. Entre enero y abril, los viajeros británicos alojados en hoteles de la ciudad alcanzaron los 58.114, con 153.042 pernoctaciones.

Este mercado creció un 3,8% en número de viajeros y un 10,3% en noches de hotel respecto al primer cuatrimestre de 2025. También en abril mantuvo una evolución positiva, con 18.839 viajeros, un 5,3% más, y 46.315 pernoctaciones, un 18,2% más.

El turista alemán el que más crece / Álex Zea

Alemania lidera el mayor crecimiento acumulado

Entre los principales mercados emisores, Alemania protagoniza el avance más destacado del primer cuatrimestre. La ciudad recibió 36.858 viajeros alemanes entre enero y abril, un 24,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus pernoctaciones alcanzaron las 79.520, con una subida del 23,8%.

También crece el mercado neerlandés. Países Bajos aportó 22.686 viajeros, un 11% más, y 53.335 pernoctaciones, un 2,9% más. En abril, este mercado también mejoró sus registros, con un aumento del 10,4% en viajeros y del 17,2% en pernoctaciones.

Estados Unidos se mantiene como primer mercado extracomunitario

Entre los mercados de larga distancia, Estados Unidos conserva un papel destacado. En el primer cuatrimestre contabilizó 22.396 viajeros hoteleros, un 7,4% menos, pero elevó sus pernoctaciones hasta las 49.262 noches, un 2,2% más.

Con estos datos, Estados Unidos se mantiene como el quinto mercado internacional para Málaga por volumen de viajeros y de pernoctaciones, además de ser el primero extracomunitario en lo que va de año.

China también presenta una evolución positiva. Entre enero y abril registró 5.161 viajeros, un 9,2% más, y 8.150 noches de hotel, un 22,3% más. En abril, el mercado chino volvió a crecer, con 900 viajeros, un 6,4% más, y 1.515 pernoctaciones, un 23,9% más.

Corea del Sur, por su parte, aumentó casi un seis por ciento en viajeros durante el primer cuatrimestre, hasta los 1.535, y un 17,2% en pernoctaciones, con 3.276 noches. En abril, el crecimiento fue especialmente intenso: un 45,4% más en viajeros y un 73,7% más en noches hoteleras.

Las altas temperaturas ayudan al sector hotelero. / Álex Zea

Abril deja la estancia media más alta del año

El mes de abril cerró con 152.719 viajeros hoteleros en la ciudad de Málaga, un 8,1% menos que en abril de 2025. Sin embargo, las pernoctaciones alcanzaron las 323.007 noches, un 2% más.

La clave está en la estancia media, que subió hasta los 2,12 días, frente a los 1,91 días registrados en abril del año anterior. El incremento es del 11% y ayuda a explicar por qué la ciudad mejora en noches de hotel pese a recibir menos viajeros durante ese mes.

También avanzó el grado de ocupación por habitaciones, que se situó en el 86,8%, frente al 84,09% de abril de 2025.

En abril, los viajeros residentes en España fueron 44.026 y generaron 79.457 pernoctaciones, con caídas del 11% y del 9,9%, respectivamente. Los viajeros internacionales sumaron 108.693 y realizaron 243.550 noches de hotel. Aunque el número de turistas extranjeros bajó un 6,8%, sus pernoctaciones crecieron un 6,6%.

Dentro del mercado nacional, Andalucía se mantiene como el principal origen de viajeros y pernoctaciones, seguida por la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Con estos datos, abril deja el mejor registro de 2026 en la ciudad en número de viajeros, pernoctaciones y grado de ocupación.