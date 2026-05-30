Marbella lidera el cupo de viviendas sin construir por falta de electricidad

No sólo se especula con la compra y venta de las viviendas en Málaga. También existe «mercadeo en la concesión de los derechos para el uso eléctrico» de la red. Así justifica el Gobierno central que haya más de 20.000 inmuebles sin poderse construir en la provincia, con especial incidencia en Marbella y Estepona, o que empresas del sector tecnológico hayan descartado la Costa del Sol para desarrollar sus nuevas factorías, al no tener garantizado el suministro energético.

La situación es más compleja de lo que pueda imaginarse. Ni siquiera técnicos muy experimentados recuerdan un escenario como el que vive la Costa del Sol desde hace un par de años. Incluso recuerdan que el gran apagón de la primavera de 2025 marcó «un antes y un después» para la adjudicación de nuevos cupos energéticos, por parte de las concesionarias energéticas, en suelos pendientes de desarrollo urbanístico.

Obras de construcción de viviendas en la zona oeste de Málaga. / Álex Zea

Franja entre Marbella y Casares

Sólo en la franja comprendida entre Marbella y Casares se localizan 12.000 de las más de 25.000 viviendas que, según la Junta de Andalucía, permanecen bloqueadas por esa falta de potencia eléctrica. Así lo subraya la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro. Expresa que la provincia padece «la incapacidad de dar respuesta a nuevas demandas energéticas», lo que se traduce en pérdidas de oportunidades millonarias, como la que en estos últimos días ha protagonizado la multinacional Diamond Foundry (inicialmente interesada en construir una factoría de chips en el PTA).

La administración autonómica sostiene que hay proyectos paralizados que suman más de 140 megavatios (MW), de los que casi la mitad, unos 64, corresponden a desarrollos residenciales. El entorno de la capital, especialmente Campanillas o el denominado Distrito Z, tienen a la espera unas 5.100 viviendas por construir. Todas ellas también afectadas por esa problemática y siempre en base a los datos recopilados por la Junta.

Albañiles en una construcción de viviendas en la capital de Málaga. / Álex Zea

En esa estadística oficial, la comarca de la Axarquía mantiene paralizadas otras 4.000 casas de nueva construcción. Y otras tantas se localizan en áreas próximas a Antequera o la Serranía de Ronda. A juicio del subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, el problema eléctrico se extiende por toda España.

Fin a la especulación

Salas argumenta que en nuestro país «hay empresas que acaparan derechos de uso eléctrico sin luego ejecutarlos. Tenemos concedidos derechos por más del doble de la electricidad que estamos usando. Y en este sentido hay empresas que por mera especulación no ejecutan esos derechos. A través del cambio de normativa, que se ha puesto en marcha por los efectos de la guerra de Irán, las empresas que no ejecuten los derechos, para especular, a los tres meses van a perder sus concesiones», relata.

Ese plazo de tres meses concluye en junio, de manera que el Gobierno central, como aclaraba este viernes el propio subdelegado en la provincia, espera liberar «gran parte de esos derechos de uso que no se están ejecutando» en cuestión de semanas. «Va a ser una gran noticia, porque a lo largo de junio acaba la moratoria de esos tres meses», matizó a preguntas de los periodistas.

También habló de esta importante problemática energética el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al tachar de «intolerable que la ciudad esté perdiendo oportunidades industriales en materia industrial», hasta el punto de que se retrase «la construcción de viviendas por falta de potencia eléctrica».

Diamante sintético en el PTA

De la Torre fue preguntado por la decisión de Diamond Foundry, la reseñada empresa que utiliza diamante sintético para construir chips, de descartar Málaga para una inversión de unos 1.000 millones de euros, al no tener garantizada la potencia eléctrica.

De la Torre abundó en que este asunto resuena ahora «con más fuerza y frecuencia, porque la potencia energética es lo mínimo que un territorio necesita para que su futuro no se vea coartado». Y dijo que la pérdida de oportunidades en materia industrial o para nuevas viviendas es «injusta y negativa».