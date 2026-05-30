PLAYA
La playa virgen a dos horas de Málaga con arena dorada y agua cristalina en la que huir de las masificaciones: es un paraíso para el surf y el nudismo
Este enclave natural cuenta con un sistema dunar bien conservado y una amplia vegetación a su alrededor
Con las temperaturas en un constante aumento, los planes de playa se han convertido en los favoritos de los malagueños, que aprovechan los días de descanso para trasladarse a las provincias vecinas en busca de esos litorales vírgenes en los que apenas haya bañistas. Una tarea difícil de lograr pero que aún es posible en una de las playas más desconocidas y salvajes de Cádiz, la de la Mangueta, situada en Vejer de la Frontera.
A algo más de dos horas de Málaga, esta playa se presenta como un pequeño paraíso de tranquilidad alejada de la masificación de sus costas vecinas en la que sus amplios arenales dorados, sus sistemas dunares bien conservados, su frondosa vegetación y su agua cristalina son sus mayores tesoros.
Esta playa desconocida, entre dos de los litorales más visitados de Cádiz
La calma que se puede disfrutar en este litoral se produce a pesar de estar entre dos de los litorales más visitados y conocidos de Cádiz, El Palmar y Zahora.
Sin embargo, pese a su cercanía, gran parte de los visitantes desconoce la existencia y localización de la playa de la Mangueta, lo que ha permitido mantenerla virgen y sin viviendas ni construcciones en sus inmediaciones.
De ese modo, a pesar de la presencia constante de turistas en la provincia, la playa de la Mangueta no solo ha logrado mantener su riqueza natural, sin edificios, servicios o innovaciones, sino también alejada del bullicio que presentan el resto de litorales de Cádiz y gran parte de Andalucía.
Una playa virgen repleta de vegetación y aguas cristalinas
Así, en sus cerca de 3.000 metros de extensión, la masificación no existe, lo que permite que los visitantes que acuden a su entorno puedan disfrutar con tranquilidad de su arena dorada y fina, su entorno virgen repleto de vegetación y sus aguas cristalinas.
Estas aguas provienen del arroyo de San Ambrosio, un pequeño riachuelo que baja desde el Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate, y que llegan a esta costa completamente claras y frescas.
La playa de la Mangueta, un paraíso para los amantes del surf y la naturaleza
Asimismo, las características de su costa hacen que estas aguas sufran un oleaje moderado durante el verano, lo que hace de este entorno uno perfecto para realizar todo tipo de deportes acuáticos, como surf, paddle surf o vela.
De igual modo, en el entorno se organizan paseos a caballo y rutas en bicicleta para disfrutar de este paraje de privilegiada belleza en el que las dunas y sus grandes arenales se funden con la vegetación salvaje y su inmenso mar.
El ambiente tranquilo y privado en la zona también ha hecho de este lugar uno de los favoritos de vecinos y visitantes para la práctica del nudismo.
- Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
- La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
- Operación antidroga de la Policía Nacional en Álora
- El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
- Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
- Los malagueños celebran la reapertura del bar El Diamante: 'Nos gusta que no sea un brunch, sino pitufos de toda la vida
- La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
- La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá