La playa virgen a dos horas de Málaga con arena dorada y agua cristalina en la que huir de las masificaciones: es un paraíso para el surf y el nudismo

Con las temperaturas en un constante aumento, los planes de playa se han convertido en los favoritos de los malagueños, que aprovechan los días de descanso para trasladarse a las provincias vecinas en busca de esos litorales vírgenes en los que apenas haya bañistas. Una tarea difícil de lograr pero que aún es posible en una de las playas más desconocidas y salvajes de Cádiz, la de la Mangueta, situada en Vejer de la Frontera.

A algo más de dos horas de Málaga, esta playa se presenta como un pequeño paraíso de tranquilidad alejada de la masificación de sus costas vecinas en la que sus amplios arenales dorados, sus sistemas dunares bien conservados, su frondosa vegetación y su agua cristalina son sus mayores tesoros.

Esta playa desconocida, entre dos de los litorales más visitados de Cádiz

La calma que se puede disfrutar en este litoral se produce a pesar de estar entre dos de los litorales más visitados y conocidos de Cádiz, El Palmar y Zahora.

Sin embargo, pese a su cercanía, gran parte de los visitantes desconoce la existencia y localización de la playa de la Mangueta, lo que ha permitido mantenerla virgen y sin viviendas ni construcciones en sus inmediaciones.

Playa de la Mangueta, el litoral virgen de Cádiz situado a dos horas de Málaga / Guía de Cádiz

De ese modo, a pesar de la presencia constante de turistas en la provincia, la playa de la Mangueta no solo ha logrado mantener su riqueza natural, sin edificios, servicios o innovaciones, sino también alejada del bullicio que presentan el resto de litorales de Cádiz y gran parte de Andalucía.

Una playa virgen repleta de vegetación y aguas cristalinas

Así, en sus cerca de 3.000 metros de extensión, la masificación no existe, lo que permite que los visitantes que acuden a su entorno puedan disfrutar con tranquilidad de su arena dorada y fina, su entorno virgen repleto de vegetación y sus aguas cristalinas.

Estas aguas provienen del arroyo de San Ambrosio, un pequeño riachuelo que baja desde el Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate, y que llegan a esta costa completamente claras y frescas.

La playa de la Mangueta, un paraíso para los amantes del surf y la naturaleza

Asimismo, las características de su costa hacen que estas aguas sufran un oleaje moderado durante el verano, lo que hace de este entorno uno perfecto para realizar todo tipo de deportes acuáticos, como surf, paddle surf o vela.

De igual modo, en el entorno se organizan paseos a caballo y rutas en bicicleta para disfrutar de este paraje de privilegiada belleza en el que las dunas y sus grandes arenales se funden con la vegetación salvaje y su inmenso mar.

Playa de la Mangueta, el litoral virgen de Cádiz situado a dos horas de Málaga / Guía de Cádiz

El ambiente tranquilo y privado en la zona también ha hecho de este lugar uno de los favoritos de vecinos y visitantes para la práctica del nudismo.