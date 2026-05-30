La propiedad valla el Hotel Ibis de Málaga tras el incendio por riesgo de caída de material

El vallado del edificio del Hotel Ibis responde a una medida de seguridad tras el incendio que desde la madrugada del este lunes 25 de mayo ha afectado al inmueble donde se encontraba 'Le Grand Café' y el Hotel Ibis de Málaga. La propiedad ha cerrado perimetralmente la zona para evitar daños a terceros por posibles caídas de material y para impedir el acceso de personas no autorizadas, mientras Bomberos mantiene labores de refresco y prevención en el interior hasta dar por completada la extinción.

Cabe recordar que el fuego se declaró sobre las 01.26 horas del lunes, cuando varios testigos alertaron a Emergencias 112 Andalucía de la presencia de llamas en el establecimiento 'Le Grand Café'. Posteriormente, el incendio se propagó al hotel ubicado en el mismo edificio, lo que obligó al desalojo preventivo de todas las estancias. Más de un centenar de clientes se vieron afectados por la intervención, aunque no se registraron daños personales.

Hotel Ibis protegido con un vallado perimetral

La actuación en el inmueble tiene efectos inmediatos en la movilidad del entorno. Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga a través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, el cierre perimetral obliga a interrumpir el paso de peatones en el tramo del Pasillo de Guimbarda situado entre los puentes de la Aurora y de la Trinidad, mientras que la circulación de vehículos se mantiene habilitada en la calle Cerrojo.

Turistas por el río Guadalmedina. Al fondo el Hotel Ibis, totalmente calcinado tras el incendio. / Álex Zea

La zona sigue condicionada por las labores de seguridad

Tras la intervención de los servicios de emergencia y el desalojo preventivo del inmueble, el edificio continúa bajo control operativo mientras se completan las tareas necesarias para asegurar la zona. La ausencia de daños personales no ha evitado que el entorno mantenga restricciones, especialmente por el riesgo asociado al estado en el que ha quedado el inmueble después del incendio.

Bomberos continúa en el edificio

Aunque el incendio se inició en la madrugada del lunes, Bomberos mantiene el operativo en el inmueble con trabajos de refresco y prevención hasta que la extinción pueda darse por completada.

Durante este sábado, el dispositivo desplegado en la zona está integrado por una autobomba, una autoescala y un vehículo nodriza, según ha indicado el Consistorio.

El Ayuntamiento ha trasladado que las restricciones peatonales responden a criterios de seguridad mientras continúan las actuaciones en el edificio afectado.