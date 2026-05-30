Tres años de prisión a una mujer por apuñalar a otra en Benalmádena

Una mujer ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Málaga a tres años de prisión por apuñalar con un cuchillo de sierra a otra tras una discusión en una vivienda en Benalmádena en diciembre de 2022.

El Tribunal considera que la procesada ha cometido un delito de homicidio en grado de tentativa con la eximente incompleta de actuar bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

La apuñaló en el domicilio

En los hechos probados se indica que la acusada y la denunciante se encontraban en una vivienda e iniciaron una discusión el curso de la que la procesada "con propósito de acabar con su vida" tomó un cuchillo de sierra de la cocina y le asestó varias puñaladas.

La víctima logró zafarse y huir del salón hacia el baño, donde continuó la agresión, hasta que consiguió huir y alertar a la Policía, que la socorrió.

En la sentencia se precisa que los agentes evitaron con su intervención el fallecimiento de la víctima y detuvieron a la ahora acusada en el domicilio.

Heridas inciso-contusas por la agresión

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas heridas inciso-contusas en varias zonas de su cuerpo, por lo que precisó de tratamientos quirúrgicos y al menos dos ingresos hospitalarios, por complicaciones; además de secuelas físicas y también de carácter psicológico.

Durante el juicio la procesada reconoció los hechos y se conformó con la petición fiscal que también la condena a indemnizar a la víctima con 60.000 euros por las lesiones y secuelas y le prohíbe aproximarse a ella a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo y otros durante cuatro años.