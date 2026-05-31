Mirando atrás
Devolver el colorido barroco al gran palacio de Villalcázar en Málaga
La Cámara de Comercio de Málaga, cuya sede desde 1991 es el soberbio palacio de la Cortina del Muelle, da pasos para recuperar algún día las hermosas pinturas barrocas de su fachada: desde 2020 cuenta con un proyecto, y seguirá las directrices de Cultura para hacer nuevas catas
Cualquier malagueño o visitante que se asome por la estrechísima calle don Juan de Málaga, en la Cortina del Muelle, se asombrará al ver la preciosa decoración geométrica barroca que asciende hasta las alturas, esgrafiados en tonos ocre, rojo, negro y blanco. No por casualidad, recuerda a la decoración exterior de San Felipe Neri, una iglesia promovida por los dueños de esta vivienda del XVIII.
Este lateral es el único tramo de pinturas murales recuperado del soberbio palacio de Villalcázar, sede desde 1991 de la Cámara de Comercio de Málaga y un Bien de Interés Cultural con protección integral.
¿Cómo luciría su imponente fachada curva frente a la Aduana, si algún día volvieran sus pinturas murales? Sin duda, el Centro Histórico ganaría mucho, al incorporar, repleto de su color original, el palacio de la principal familia de nobles de la Málaga del XVIII, la de los condes de Buenavista, aunque el nombre del palacio (Villalcázar) haga referencia a otro título nobiliario de la saga familiar.
La idea ha dejado de ser un sueño y, por lo menos, ya hay visos de que puede materializarse aunque sea a medio o largo plazo.
La primera evidencia la despliega sobre la mesa de su despacho, en la Cámara de Comercio, su secretario general, José María Gómez: se trata de un proyecto de 2020 de recuperación de la decoración geométrica de la fachada, a cargo del arquitecto técnico Pablo Pastor, quien en 2017 ya recuperó las del lateral de don Juan de Málaga.
«Hablamos con Cultura, que nos ha pedido más catas, para ver el alcance de los murales y ya hemos contratado a la empresa de las catas», explica. En la fachada pueden verse unas anteriores, que desvelan el esgrafiado y toda la potencia de líneas y colores que puede lucir el palacio. Como recalca José María Gómez, la intención del presidente de la Cámara de Comercio, José Carlos Escribano, es realzar todo el edificio.
En cualquier caso, el secretario general también subraya que, primero, la idea es continuar con las obras en el interior de la sede, que ya tuvo una profunda recuperación de la mano del arquitecto José Seguí, en los 80.
Ahora, explica, después de recuperar y adaptar la primera planta y la entreplanta, toca seguir adaptando y recuperando el interior, incluida su famosa torre, que cuenta con un forjado de madera.
Por eso, aunque no hay fecha para recuperar las pinturas murales, sí que hay ya un camino trazado y de hecho, explica José María Gómez, el propósito de la Cámara de Comercio de Málaga es que la fachada luzca de la manera más parecida al original, por lo que son partidarios de eliminar los cierros añadidos en el XIX; «pero eso lo tendrá que decidir Cultura».
En 2020, por cierto, el coste estimado de desvelar por fin el palacio barroco rondaba los 420.000 euros. El secretario general destaca que, cuando llegue el momento, solicitarán una ayuda a través de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico.
«Será un espectáculo»
La presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Rosario Camacho, que ha estudiado a fondo el inmueble, se congratuló al conocer por este periódico que la recuperación de las pinturas se encuentra entre los principales objetivos de la Cámara de Comercio de Málaga.
En declaraciones a este diario aseguró que cuando queden a la vista «será un espectáculo». Y confío en que los trabajos no se demoren mucho, aunque por otro lado precisó que «las cosas van despacio; pero lo importante es que lleguen».
De paso, Rosario Camacho recordó que el patio interior de este palacio del XVIII también cuenta con pinturas murales, y que sería importante recuperarlas.
La historia del palacio
Como recuerda la propia Rosario Camacho en un trabajo sobre este inmueble. Todo comenzó en 1692, un año después de ser nombrado José Francisco Guerrero y Chavarino, por el rey Carlos II, el primer conde de Buenavista. Ese año compró varias casas en la Cortina del Muelle, frente a la fortificada huerta de la Alcazaba -donde luego se levantaría la Aduana- con el propósito de residir en ellas cuando visitaba su ciudad natal; pues solía residir en la corte madrileña.
Tras la muerte en 1699 de este noble de padre genovés y madre malagueña pero de raíces genovesas, heredó el título su hijo Antonio Tomás Guerrero.
En 1725 pidió al Cabildo de la ciudad varios terrenos para incorporarlos. En ellas levantó la casa actual, que Rosario Camacho ve plausible atribuir a Felipe de Unzurrúnzaga, el arquitecto de mayor prestigio de su época en Málaga, autor del camarín-torre del Santuario de la Victoria.
El palacio, eso sí, tuvo obras posteriores y reformas que la catedrática recuerda que, tradicionalmente, se han atribuido a José Martín de Aldehuela, el autor del Acueducto de San Telmo.
El nombre de palacio de Villalcázar se debe al título de los dos siguientes propietarios, que también eran condes de Bellavista. ¿Volverán pronto los colores del Barroco al gran palacio de Málaga?
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