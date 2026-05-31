Incendio
Estabilizado el incendio forestal declarado en Vélez-Málaga: "Sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente"
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) ha movilizado un helicóptero y dos grupos de bomberos terrestres para sofocar las llamas
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) ha logrado estabilizar a las 19.20 horas el fuego declarado este domingo a las 19.00 horas en Vélez-Málaga.
Según ha informado INFOCA en su cuenta de X, para realizar las tareas de extinción del incendio, se han movilizado, por tierra, dos grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones, además de un helicóptero ligero.
Más tarde, INFOCA ha informado a través de su cuenta oficial de X que el incendio en Vélez-Málaga quedó estabilizado a las 19.20 horas, añadiendo que "sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar al fuego libremente".
En estos momentos, los equipos movilizados siguen en la zona para controlar el fuego, explica INFOCA.
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