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Incendio

Estabilizado el incendio forestal declarado en Vélez-Málaga: "Sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente"

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) ha movilizado un helicóptero y dos grupos de bomberos terrestres para sofocar las llamas

Imagen aérea del incendio forestal decretado en Vélez-Málaga.

Imagen aérea del incendio forestal decretado en Vélez-Málaga. / INFOCA

Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) ha logrado estabilizar a las 19.20 horas el fuego declarado este domingo a las 19.00 horas en Vélez-Málaga.

Según ha informado INFOCA en su cuenta de X, para realizar las tareas de extinción del incendio, se han movilizado, por tierra, dos grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones, además de un helicóptero ligero.

Más tarde, INFOCA ha informado a través de su cuenta oficial de X que el incendio en Vélez-Málaga quedó estabilizado a las 19.20 horas, añadiendo que "sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar al fuego libremente".

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En estos momentos, los equipos movilizados siguen en la zona para controlar el fuego, explica INFOCA.

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